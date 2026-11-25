La Contraloría General de la República dejó en firme la responsabilidad fiscal por más de $24 mil millones en el escándalo de los carrotanques de La Guajira, por los sobrecostos y pagos de elementos que no se entregaron para el suministro de agua potable en ese departamento. Además, el organismo de control confirmó que ya ha recuperado más de $7 mil millones de esos recursos.

La decisión cobija al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López; al exsubdirector, Sneyder Pinilla; y a las empresas Impoamericana Roger y Corporación Mixta Yapurutu, señalados como responsables del detrimento de los recursos públicos en la compra de 40 carrotanques. La investigación fiscal encontró irregularidades en la adquisición de estos vehículos, destinados a llevar agua a las comunidades de La Guajira.

Olmedo López y Sneyder Pinilla. Foto tomada de @olmedolopezm

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La Contraloría aseguró que los fallos ya están en firme y que, en menos de 15 días, logró recuperar más de 7 mil millones de pesos. Esto significa que parte del dinero comprometido en la contratación ya regresó a las arcas públicas, mientras continúan las gestiones para recuperar el saldo restante.

El organismo de control aseguró que su actuación no se limita a establecer quiénes deben responder por el daño a los recursos públicos, sino que también busca recuperar efectivamente el dinero perdido. En este caso, los recursos estaban destinados a atender las necesidades de agua potable de comunidades de La Guajira.