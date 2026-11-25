Un hombre señalado de contactar a una menor de edad a través de redes sociales y posteriormente agredirla sexualmente en Bogotá fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación. Se trata de Juan Carlos Beltrán Quintero, quien, de acuerdo con la investigación, se desempeñaba como creador de contenido en redes sociales y habría establecido comunicación frecuente con una adolescente de 13 años desde junio de 2026.

Según la Fiscalía, durante las conversaciones, el hombre habría obtenido información personal de la menor y de su entorno familiar. Además, presuntamente le habría solicitado material íntimo y habría insistido en concretar encuentros presenciales.

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La investigación señala que Beltrán Quintero habría utilizado mensajes de contenido sexual y amenazas contra integrantes de la familia de la adolescente para presionarla y conseguir que aceptara un encuentro.

Los hechos que son materia de investigación habrían ocurrido el pasado 20 de agosto. Según la Fiscalía, la menor fue trasladada desde las inmediaciones de su institución educativa hasta una vivienda ubicada en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.



En ese lugar, de acuerdo con el ente investigador, la adolescente habría sido sometida a conductas sexuales en contra de su voluntad. La Fiscalía señaló que, pese a la negativa y oposición de la menor, el hombre presuntamente utilizó violencia para agredirla.

Después de lo ocurrido, el señalado habría continuado enviándole mensajes de contenido sexual e insistiendo en nuevos encuentros. Además, según la investigación, habría indicado a la adolescente que eliminara los registros de las conversaciones que mantenían.

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Con los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, una fiscal del Grupo de Flagrancia de la Unidad de Reacción Inmediata de Kennedy solicitó una orden de captura contra Beltrán Quintero.

La orden fue materializada el pasado 19 de noviembre. Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron un teléfono celular que será sometido a análisis y que podría aportar elementos para la investigación que adelanta la Fiscalía.

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El hombre fue imputado por acceso carnal violento agravado y actos sexuales. Sin embargo, Beltrán Quintero no aceptó los cargos.