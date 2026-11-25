La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de un contrato para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes.

De acuerdo con la investigación, Salazar Ramírez habría reactivado una licitación que había sido declarada desierta por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán y posteriormente habría adjudicado el contrato a un único proponente, es decir, Thomas Greg & Sons, pese a que, según la Fiscalía, no tenía competencia para tomar esas decisiones.

FOTO: Oficina pasaportes Bucaramanga- Gobernación de Santander

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Los hechos están relacionados con tres resoluciones expedidas el 26 de febrero de 2024. Según el ente investigador, una de ellas revocó las decisiones que mantenían cerrado el proceso, otra terminó de manera anticipada la urgencia manifiesta que había sido declarada y la tercera estableció la adjudicación del contrato.

Para la Fiscalía, las funciones administrativas y de coordinación institucional que tenía Salazar Ramírez como secretario general no le daban autonomía para adoptar esas determinaciones relacionadas con el proceso de contratación.



La investigación también estableció, de acuerdo con el ente acusador, que las actuaciones relacionadas con el trámite contractual no fueron publicadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. Además, la Fiscalía señaló que no existía una reserva presupuestal vigente para financiar el contrato.

El proceso de contratación para la expedición de pasaportes es uno de los principales elementos de la acusación presentada contra el exfuncionario. La Fiscalía sostiene que las decisiones adoptadas durante ese trámite habrían desconocido las competencias establecidas para el manejo del proceso.

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A esta investigación se suma otro hecho que fue tenido en cuenta por el ente acusador. Según las evidencias recopiladas, Salazar Ramírez habría adquirido en efectivo tres predios rurales ubicados en Puerto López, Meta, por un valor de 950 millones de pesos.

Para la Fiscalía, el exsecretario general no habría presentado una justificación financiera clara sobre la procedencia de los recursos utilizados para adquirir esos tres inmuebles.

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José Antonio Salazar fue declarado insubsistente en febrero de 2024. Su salida del cargo se produjo luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara públicamente su retiro mediante una publicación en la red social X, en la que hizo referencia a una supuesta traición por parte del funcionario.

Pasaportes Foto: Cancillería

Este proceso guarda relación con el expediente que ya enfrenta el excanciller Álvaro Leyva Durán. En diciembre de 2025, la Fiscalía le imputó el delito de prevaricato por acción por haber declarado desierta la licitación para la elaboración de pasaportes en 2023, pese a que la unión temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido la mayor calificación y, según la investigación, cumplía con los requisitos establecidos para la adjudicación del contrato.

Como resultado de ese proceso, la Fiscalía llamó a juicio a Leyva ante la Corte Suprema de Justicia, escenario en el que deberá responder por las decisiones adoptadas durante su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.