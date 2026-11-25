La nueva administración de Ecopetrol y Hocol (filial del Grupo Ecopetrol) le pedirá a la justicia que reconozca a las compañías como víctimas de los presuntos actos de corrupción del expresidente de la petrolera Ricardo Roa, durante la audiencia de acusación contra Roa que se reanuda hoy.

Según fuentes consultadas por Blu Radio, el escrito de acusación de la Fiscalía contiene varios elementos que le permiten a las compañías sustentar esa solicitud ante el juez.

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La teoría de la Fiscalía es que entre agosto de 2024 y enero de 2025, Ricardo Roa utilizó de "manera indebida" su cargo como presidente de Ecopetrol "para favorecer intereses particulares". Específicamente, "para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, beneficiar a Juan Guillermo Mancera con oportunidades de negocios en Hocol". Para la Fiscalía, Roa obtuvo de Mancera un beneficio: su intervención en la compra del apartamento 901 a un precio 927 millones de pesos por debajo del avalúo comercial y un acuerdo de pago a cuotas sin intereses.

Ricardo Roa Barragán. Foto: Presidencia.

El escrito detalla cómo Roa le habría pedido a Rojas que se entregara un proyecto de regasificación de Hocol a Gaxi (una empresa de Mancera). Una de las solicitudes se habría hecho en un almuerzo en un restaurante de Bogotá en agosto de 2024, pero no habría sido la única. Según la Fiscalía, "otra reunión ocurrió entre los meses de septiembre y octubre de 2024, luego de una sesión de junta directiva de Hocol, en las oficinas de Ecopetrol. En esa ocasión, al finalizar la sesión, Ricardo Roa solicitó al señor Luis Enrique Rojas permanecer a solas con él y le impartió la orden que dicho proyecto fuera adjudicado a la empresa de Juan Guillermo Mancera".



La Fiscalía no solo cuenta con el testimonio de Luis Enrique Rojas, sino además con la extracción de mensajes de WhatsApp y con las copias de las investigaciones de la línea ética de Hocol que también analizó la denuncia por presuntos actos de corrupción en el proyecto.

Hocol y Gaxi firmaron un memorando de entendimiento no vinculante para el desarrollo del proyecto en enero de 2025. En abril de ese mismo año, las negociaciones entre Ecopetrol y Gaxi concluyeron por orden de Ecopetrol. La terminación de las negociaciones coincide con la salida de Roa del cargo, primero por vacaciones y luego por una licencia remunerada que terminó en julio, justo antes de su retiro definitivo.

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Roa siempre ha negado las acusaciones y dice que no cometió acciones indebidas al frente de Ecopetrol.