La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Alfredo Rafael Saade Vergel, quien fue embajador de Colombia en Brasil en el periodo de diciembre de 2025 a agosto del 2026, por presunta participación indebida en política cuando se desempeñaba como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante el Gobierno de Brasil, por esto Saade deberá afrontar un juicio disciplinario.

De acuerdo con el auto de formulación de cargos, la investigación se originó por la publicación de varios mensajes en su cuenta de la red social X, en los que, según el organismo de control, habría manifestado su respaldo a una campaña política durante el proceso de segunda vuelta presidencial.

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La Procuraduría señaló que Saade habría utilizado su condición de embajador para intervenir en controversias políticas, una conducta que podría constituir una falta disciplinaria gravísima, de acuerdo con el numeral primero del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, que establece restricciones a los servidores públicos frente a la participación en actividades de partidos y movimientos políticos.

Afredo Saade, jefe de Despacho de la Presidencia de la República Foto: Blu Radio

El documento señala que los hechos investigados corresponden al periodo comprendido entre el 31 de mayo y el primero de junio de 2026, cuando Alfredo Saade todavía ejercía como embajador de Colombia en Brasil.



Con la formulación del pliego de cargos, el expediente deberá continuar su trámite ante la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, que tendrá a su cargo la siguiente etapa del proceso para determinar si existe responsabilidad disciplinaria.