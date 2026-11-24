Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, señalado por las autoridades de estar detrás del atentado contra la Gobernación del Meta en Villavicencio, figura en 48 noticias criminales en la Fiscalía General de la Nación, en calidad de indiciado, por hechos ocurridos entre 2017 y 2026.

La mayoría de estos procesos se concentran en los departamentos de Casanare y Arauca y están relacionados con diferentes delitos, entre ellos terrorismo, homicidio, extorsión, amenazas, uso de medios y métodos de guerra ilícitos, reclutamiento ilícito y constreñimiento ilegal.

Alias Alexa y Antonio Medina Foto suministrada

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De los 48 radicados que aparecen en la Fiscalía, 44 corresponden a investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en Casanare y Arauca. Los radicados restantes corresponden a investigaciones en Bogotá, Boyacá, Meta y Tolima, con un proceso registrado en cada uno de estos territorios.

Dentro de las investigaciones que aparecen asociadas a Pardo Galeano hay nueve radicados por terrorismo. De estos, cuatro figuran activos y están relacionados con hechos ocurridos en Saravena, Tame, Sácama y Támara.



La información sobre los procesos judiciales contra alias ‘Antonio Medina’ cobra relevancia después del atentado contra la Gobernación del Meta, ocurrido en Villavicencio, frente al cual la Fiscalía abrió una investigación para establecer quiénes estarían detrás del ataque.

Tras los hechos, la Fiscalía designó a dos fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales para liderar las actuaciones, en coordinación con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI.

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Raúl González Flechas, delegado contra la Criminalidad Organizada, explicó que los fiscales comenzaron a adelantar los actos urgentes desde el momento del atentado y que actualmente participan en el Puesto de Mando Unificado, PMU, instalado en Villavicencio, así como en el Consejo de Seguridad liderado por el presidente de la República.

Como hipótesis preliminar, que todavía se encuentra en verificación, las autoridades señalan al frente 39 ‘Arcesio Niño’, de las disidencias de las Farc, como posible responsable del atentado. La Fiscalía investiga si la autoría intelectual estaría relacionada con alias ‘Antonio Medina’ y si la ejecución habría estado a cargo de alias ‘Patón’.