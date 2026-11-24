El atentado con carro bomba contra las instalaciones de la Gobernación del Meta, en Villavicencio, que dejó 23 personas heridas y graves daños materiales, tendría detrás a alias ‘Antonio Medina’, señalado cabecilla del Comando Conjunto Martín Villa de las disidencias de las Farc. De acuerdo con información de inteligencia militar, este hombre habría ordenado el ataque terrorista.

Se trata de un hombre de 53 años, nacido el 15 de junio de 1973, que tendría 39 años de trayectoria dentro de organizaciones armadas ilegales. Actualmente aparece como cabecilla del Comando Conjunto Martín Villa, estructura perteneciente al grupo armado organizado residual bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

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Su área de influencia está identificada en Mapiripán, Meta, y las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 4.039 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura.

Su trayectoria dentro de las estructuras armadas comenzó a tener registros entre 2009 y 2017, periodo en el que se desmovilizó y fue postulado por el Comité de Dejación de Armas a Justicia y Paz.



Atentado en Villavicencio. Foto: captura de video

Sin embargo, en 2017 volvió a las filas de las disidencias y asumió como segundo cabecilla del GAO-r E-28 José María Córdoba. Entre 2022 y 2025 fue su cabecilla y, desde 2025 hasta 2026, aparece al frente del Comando Conjunto Martín Villa.

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Su prontuario también incluye una condena del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por delitos como concierto para delinquir, falsedad material en documento público, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, rebelión y secuestro extorsivo.

En los antecedentes que le atribuyen las autoridades aparece el secuestro, el 17 de abril de 2021, del teniente coronel Pérez Arciniegas, comandante del Batallón de Alta Montaña número 18.

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Posteriormente, el 3 de noviembre de ese mismo año, habría ordenado una acción terrorista en Paz de Ariporo, Casanare, que dejó tres militares y un civil muertos. El 21 de julio de 2023 también habría ordenado activar un vehículo cargado con explosivos en el sector de Los Naranjitos, en Tame, Arauca, donde seis soldados resultaron heridos.

A estos hechos se suman otras acciones registradas durante 2026. El 24 de agosto habría ordenado un ataque con explosivos contra la vivienda de un contratista de la Gobernación de Casanare y la realización de grafitis en un vehículo en Yopal, como mecanismo de presión para el pago de cuotas extorsivas. Además, el 19 de septiembre habría coordinado y financiado el asesinato del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres.

Las cifras del impacto delictivo que aparecen en la ficha de inteligencia son contundentes: ocho homicidios selectivos, 310 extorsiones, 42 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, 12 atentados y cerca de mil personas desplazadas forzosamente.

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Las autoridades advierten que su permanencia al frente del Comando Conjunto Martín Villa representa una amenaza para la coordinación y capacidad criminal de esta estructura, así como para la seguridad de las regiones donde tiene presencia.