La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que Ómar Pardo Galeano, conocido como alias ‘Antonio Medina’, fue expulsado de esa jurisdicción el 24 de noviembre de 2023, luego de que la Sala de Amnistía o Indulto determinara que había retomado las armas y abandonado sus compromisos con el Acuerdo de Paz.

La aclaración se conoce después de que su nombre fuera señalado como presunto responsable del atentado contra la Gobernación del Meta, en Villavicencio, durante la noche de este lunes 23 de noviembre. Sin embargo, la decisión de expulsión no está relacionada con ese ataque, sino con los incumplimientos que la JEP encontró en su proceso de reincorporación.

Alias 'Antonio Medina' Foto: captura video suministrado

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Mediante la resolución SAI-AOI-D-DVL-496-2023, la Sala concluyó que Pardo Galeano incurrió en deserción manifiesta, incumplimiento de extrema gravedad y rearme después de la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016.

Uno de los elementos que tuvo en cuenta el tribunal fue su vinculación al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Para la JEP, esa pertenencia quedó evidenciada con su designación como miembro representante de esa organización para adelantar negociaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, reconocimiento que también hizo la Presidencia de la República.



La Sala consideró que su comportamiento constituía un incumplimiento extremadamente grave de las condiciones que debía mantener para conservar los beneficios de la justicia transicional.

Con esta decisión, la jurisdicción especial perdió la competencia para continuar conociendo los procesos judiciales de Pardo Galeano. Por esa razón, sus expedientes fueron remitidos a la justicia ordinaria.

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Además, la decisión contempló la pérdida del tratamiento especial que le había sido otorgado por la justicia ordinaria en desarrollo del Acuerdo de Paz y la imposibilidad de continuar o acceder a otros beneficios derivados de ese proceso.