Las reseñas, los videos cortos y las recomendaciones de creadores de contenido se han convertido en parte de la búsqueda de regalos de fin de año entre los consumidores colombianos. Durante temporadas como Black Friday, Navidad y Año Nuevo, estos formatos ayudan a conocer productos, comparar opciones y revisar experiencias antes de realizar una compra.

El comportamiento tiene un peso entre las nuevas generaciones. Un estudio de Simon-Kucher señala que el 44 % de los millennials y centennials en Colombia reconoce que las recomendaciones de influencers influyen en sus decisiones de compra, una tendencia que lleva a las marcas a adaptar sus campañas a los contenidos que las audiencias consultan durante las jornadas de descuentos y las celebraciones de diciembre.

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Según datos de HubSpot, las empresas pueden generar hasta el 30 % de sus ingresos anuales durante esta temporada, que reúne fechas comerciales, compras de regalos, reuniones familiares y celebraciones. En ese escenario, las estrategias digitales buscan acompañar al consumidor en diferentes momentos, desde el descubrimiento de un producto hasta la decisión de adquirirlo.

Regalos de Navidad Foto: Pexels, referencia

¿Qué contenidos consultan los colombianos para elegir regalos?

Los unboxings, las reseñas, los comparativos de productos, los videos de ofertas y las guías de regalos están entre los formatos que utilizan las marcas para presentar sus productos. Estos contenidos permiten mostrar características, explicar diferencias entre alternativas y compartir experiencias de uso.

Karen Carreño, CEO de Match Agency, señala que las campañas deben responder a los objetivos comerciales y a las motivaciones de compra de cada momento. Para Black Friday, por ejemplo, los contenidos se enfocan en descuentos, oportunidades y comparación de precios, mientras que en Navidad adquieren relevancia las listas de regalos, las recomendaciones y las historias relacionadas con las celebraciones.

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Un análisis de Upfluence sobre publicaciones de Black Friday de 2025 encontró que los unboxings registraron mayores niveles de interacción que el promedio de las publicaciones comerciales en TikTok, Instagram y YouTube.

¿Qué formatos digitales ganan protagonismo en Navidad y Año Nuevo?

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Los videos cortos en TikTok y Reels permiten combinar entretenimiento con demostraciones de productos y recomendaciones. A estos se suman las transmisiones en vivo, las colaboraciones entre creadores y las publicaciones que pueden amplificarse mediante pauta digital.

Para Navidad, las marcas recurren a contenidos sobre regalos, tradiciones y experiencias cotidianas. En Año Nuevo, las publicaciones se relacionan con propósitos, organización, viajes, bienestar y nuevos hábitos.

La elección de los creadores también hace parte de la estrategia. Los macroinfluencers permiten ampliar el alcance de las campañas, mientras que los micro y nanoinfluencers pueden conectar con comunidades específicas.

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El 44 % de millennials y centennials reconoce que las recomendaciones de influencers influyen en sus decisiones de compra. los intereses de la audiencia, las interacciones y la credibilidad con la que se comunica el contenido.