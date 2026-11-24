El presidente Abelardo De La Espriella responsabilizó a alias 'Paul' por el atentado que se presentó en Villavicencio contra la Gobernación del Meta, un hecho que dejó un saldo de 23 personas heridas. El mandatario dijo que esta acción terrorista es responsabilidad de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', pero especialmente de alias 'Paul', del frente 39.

"Este bandido y toda la estructura del Bloque Amazonas están identificados, les advertimos con absoluta claridad, esto no va a quedar impune, lo que hicieron anoche en Villavicencio lo van a pagar con sangre. No vamos a dejar que un acto tan infame como el que ha cometido este grupo narcoterrorista quede en la impunidad", dijo De La Espriella.

Atentado en Villavicencio Foto: AFP

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Por otro lado, aseguró que estas acciones terroristas se dan como retaliación a las medidas que ha tomado la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en diferentes zonas del país.

El vehículo utilizado para este atentado había sido hurtado el pasado 12 de marzo en Puerto Gaitán, pero, además, el mandatario dijo que esta acción hace parte de una escalada de hechos violentos por parte de las disidencias. Uno de los casos mencionados por el presidente fue el del atentado en el peaje de Pipiral, una acción cometida el pasado 15 de noviembre.



El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el Gobierno dispuso de 15 mil millones de pesos para recuperar la infraestructura afectada por el atentado de las disidencias contra la sede de la Gobernación del Meta, en Villavicencio. El Ministerio de Salud pagará los servicios médicos de las personas heridas.