¿Tenían las Farc millones de dólares guardados que nunca llegaron a manos de sus víctimas? Para el expresidente Juan Manuel Santos, esa versión no tiene sustento. Así lo planteó en una entrevista con Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, en la que se abordó uno de los reclamos más persistentes contra el Acuerdo de Paz: la escasa reparación económica entregada por la antigua guerrilla.

Ospina le recordó que las Farc manejaron rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro, y que lo devuelto fue “casi exiguo”. Santos respondió con una pregunta: “¿Y quién dice que ellos tenían esos millones de millones de dólares?”. Y agregó que, tras años de rastreo con autoridades de Estados Unidos, Suiza y el Reino Unido, “nunca las encontraron”.

Juan Manuel Santos y Ricardo Ospina Foto: Blu Radio.

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“Desde que yo era ministro de Hacienda”

El exmandatario explicó que la búsqueda de los recursos de la guerrilla no comenzó con el proceso de paz, sino mucho antes, cuando ocupaba la cartera de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana. “Eso de que las Farc eran multimillonarias y tenían millones y millones de dólares en depósitos en Suiza, eso era mentira, o por lo menos nunca las encontramos y nadie ha podido comprobar eso”, sostuvo.

Santos no negó que la organización tuviera ingresos ilegales. Al preguntarle si las Farc eran pobres, respondió que no, pero matizó que las cifras que circulan son exageradas y que los propios excomandantes aseguran que “se lo gastaron en la guerra, que la guerra era muy costosa”.



Los bienes del inventario de la Fiscalía

El periodista insistió en que la Fiscalía de la época elaboró un inventario de propiedades atribuidas a las Farc en Colombia que no fueron entregadas. Santos aseguró que se trataba de “terrenos que ellos asumían que eran de ellos, pero que resultaban que no tenían”, y lanzó un dardo contra el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez, a quien vinculó con los “líos” en torno a Jesús Santrich e Iván Márquez.

Sobre este punto, el marco legal del acuerdo sí previó un mecanismo para la reparación material. Según el Decreto Ley 903 de 2017, las Farc-Ep debían elaborar un inventario definitivo de sus bienes y activos, y la norma creó un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia como receptor de todos los bienes y recursos monetizados y no monetizados inventariados, cuya administración quedó a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Foto: Blu Radio.

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Verdad y perdón, el eje de la justicia transicional

Para Santos, el debate sobre la plata no puede eclipsar lo que considera el núcleo del modelo pactado en La Habana. “La justicia transicional es otra cosa”, le dijo a Ospina. Contó que cuando el sacerdote encargado de la Comisión de la Verdad asumió el cargo, le pidió disculpas por haberle encomendado “una misión imposible”, porque reconstruir toda la verdad de medio siglo de guerra no es viable.

Con la misma lógica, aseguró que a los negociadores les dio una instrucción: buscar “el máximo de justicia que permita la paz”. “Justicia para 10 millones de víctimas es imposible”, reconoció, y admitió que siempre habrá espacio para la crítica: “Ese es el costo de cualquier acuerdo de paz”.

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Las “mentiras” sobre el proceso de paz

El expresidente enmarcó el reclamo por la fortuna de las Farc dentro de lo que describió como una cadena de desinformación que arrancó con la campaña del plebiscito de 2016. Entre los ejemplos citó los rumores sobre la llamada ideología de género, la supuesta abolición de la propiedad privada y las acusaciones de que él mismo hacía parte de la guerrilla.

También mencionó un estudio publicado por Razón Pública que, según dijo, documenta una estrategia deliberada para desprestigiar a la JEP. “Hay que tener cuidado en las acusaciones o hacerles eco a ciertas posiciones”, advirtió.