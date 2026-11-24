Ocho años después de la captura de Jesús Santrich, uno de los episodios que más golpeó la credibilidad del proceso con las Farc, el expresidente Juan Manuel Santos reveló un detalle que, a su juicio, sigue sin explicación: la noche anterior al operativo, el fiscal general de la época, Néstor Humberto Martínez, estuvo reunido con él en su residencia privada en el Palacio Presidencial y no le dijo una sola palabra sobre lo que vendría.

“Lo único que yo he dicho es que a mí me parece muy curioso que el día antes de que fueran por Santrich, el fiscal estuvo en mi casa privada en el Palacio Presidencial hasta las 11 de la noche y no me dijo nada. Eso sí me parecía muy curioso”, relató el Nobel de Paz en entrevista con Blu Radio, con motivo de los 10 años de la firma del Acuerdo del Teatro Colón.

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La explicación que dio Néstor Humberto Martínez

Santos aseguró que después le pidió explicaciones al exfiscal, quien había sido ministro en su gobierno. Según su versión, la respuesta fue que lo había olvidado o que recibió información de última hora según la cual Santrich saldría muy temprano, razón por la que el operativo se adelantó a la madrugada.

El exmandatario no profundizó más: “De ahí no sé qué pasó después porque eso se lo dejé a la justicia”, afirmó.



Juan Manuel Santos y Ricardo Ospina Foto: Blu Radio.

¿Hubo entrampamiento a Santrich? Lo que respondió Santos

Ante la pregunta directa de si comparte la tesis de que Santrich e Iván Márquez fueron víctimas de un entrampamiento, Santos marcó distancia: “No, no sé”. Y fue tajante en su postura sobre ambos excomandantes: “Santrich y Márquez traicionaron el acuerdo. Lo traicionaron. Eso es lo que yo sé y a eso me atengo, y me parece muy mal hecho por parte de esos dos individuos”.

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Para el expresidente, quienes abandonaron el proceso perdieron cualquier argumento político y terminaron convertidos en estructuras criminales, que se han fortalecido por la ausencia del Estado en los territorios.

Santos cuestiona el papel del exfiscal en el proceso de paz

La referencia a Martínez surgió cuando se le planteó que la Fiscalía de ese entonces había elaborado un inventario de bienes de las Farc que no habrían sido entregados para reparar a las víctimas. Santos respondió con otra pregunta: “¿Y usted cree que era muy amigo de las Farc? ¿No fue él uno de los que generó esos líos con Santrich y con Iván Márquez?”.

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El exjefe de Estado sostuvo que los bienes inventariados eran, en muchos casos, terrenos que la guerrilla consideraba suyos pero que no le pertenecían, y reiteró que nunca se hallaron cuentas millonarias en el exterior pese a la búsqueda con autoridades internacionales.

Entrevista de Ricardo Ospina a Juan Manuel Santos Foto: Blu Radio.

¿Qué pasó con Jesús Santrich?

Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, fue capturado en abril de 2018 en Bogotá por solicitud de extradición de Estados Unidos, que lo acusaba de conspirar para enviar cocaína a ese país después de la firma del acuerdo. En mayo de 2019, la JEP le otorgó la garantía de no extradición, decisión que llevó a la renuncia de Néstor Humberto Martínez como fiscal general.

Santrich recuperó la libertad, se posesionó brevemente como congresista y luego desapareció. En agosto de 2019 reapareció junto a Iván Márquez anunciando su regreso a las armas, y en 2021 murió en Venezuela.

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Un debate que sigue abierto a 10 años del acuerdo

El caso Santrich continúa siendo uno de los argumentos más usados por los críticos del proceso de paz y, al mismo tiempo, uno de los puntos que los defensores del acuerdo señalan como origen de la desconfianza entre el Estado y los firmantes. Las palabras de Santos reavivan esa discusión justo cuando el país conmemora una década del pacto y el gobierno de Abelardo de La Espriella mantiene distancia frente a su implementación.