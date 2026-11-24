El expresidente Juan Manuel Santos, en entrevista con Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, le envió un mensaje directo al presidente Abelardo De La Espriella al cumplirse 10 años del Acuerdo de Paz del Teatro Colón, firmado con las FARC el 24 de noviembre de 2016. El Nobel de Paz aseguró que el mandatario podría generar “un consenso muy rápido” si decide impulsar la implementación de lo pactado.

“Mire, presidente De La Espriella, entienda primero que usted como presidente lo más importante es buscar la unión del país. Si usted une el país, va a poder resolver esos grandes problemas que tiene: el económico, el de la salud, el de la energía, el de las relaciones internacionales”, afirmó Santos.

Publicidad

El exmandatario agregó que, si el Gobierno cambia su postura y convoca al país alrededor del acuerdo, él estaría “ahí de primero” para respaldarlo. “Hágalo, presidente, que a usted le conviene y le conviene al país, y sobre todo le conviene a esas comunidades que están esperando y añorando que eso suceda”, dijo. Santos reconoció que no ha tenido ningún tipo de interlocución con De La Espriella sobre el tema: “No he tenido ese honor”.

Entrevista de Ricardo Ospina a Juan Manuel Santos Foto: Blu Radio.

El llamado se produce en medio de las diferencias entre ambos. Según El Heraldo, De La Espriella informó, siendo presidente electo, que desaparecerían la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el cargo de Comisionado para la Paz, y que su administración fortalecería una política centrada en seguridad nacional.



Santos califica la implementación de Duque y Petro

Consultado por sus sucesores, Santos fue contundente: calificó como “pobre” la implementación del acuerdo durante el gobierno de Iván Duque y como “pésima” la del gobierno de Gustavo Petro. Sobre De La Espriella, dijo que espera que, así como “ha rectificado tantas cosas”, rectifique también su posición frente al acuerdo, pues eso le convendría a su política de seguridad.

Cifras del Acuerdo de Paz 10 años después

Según el expresidente, cerca de 11.000 de los 13.000 excombatientes que dejaron las armas siguen cumpliendo sus compromisos. “Eso es un récord, porque en el mundo los acuerdos de paz, el 50 % fracasa a los cinco años. Este lleva 10”, señaló, y recordó que la Misión de Verificación de la ONU ha destacado ese resultado.

Publicidad

Santos sostuvo que el crecimiento de grupos armados en las regiones no es consecuencia del acuerdo, sino de su falta de implementación: “No vengan a decir que esto fue (…) producto del acuerdo, es producto de lo contrario”.

Iván Márquez y Santrich “traicionaron el acuerdo”

Sobre los exjefes negociadores que retomaron las armas, como Iván Márquez y Jesús Santrich, el expresidente afirmó que “traicionaron el acuerdo de paz” y se convirtieron en “bandas criminales”. Aunque evitó pronunciarse sobre la tesis del entrampamiento, dijo que le pareció “muy curioso” que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez estuviera en su residencia hasta las 11 de la noche, el día antes de la captura de Santrich, sin mencionarle el operativo.

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Foto: Blu Radio.

Publicidad

La JEP y la reparación a las víctimas

Santos defendió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aseguró que el modelo de justicia transicional fue “bien negociado”. Admitió demoras, pero sostuvo que el tribunal ha avanzado más que los de Ruanda, Bosnia o Sudáfrica. “Justicia para 10 millones de víctimas es imposible”, dijo, al explicar que el objetivo fue buscar “el máximo de verdad y el máximo de justicia” que permitiera la paz.

Frente a los cuestionamientos por la falta de reparación material de las FARC, el exmandatario aseguró que durante años se buscaron sus supuestas cuentas millonarias en el exterior con autoridades de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido, y que “nunca las encontramos”.

Uribe, el plebiscito y el “error” en la sustitución de cultivos

El expresidente rechazó que haya traicionado a Álvaro Uribe y recordó que, tras la derrota en el plebiscito, negoció durante 45 días con los promotores del No: de 60 enmiendas propuestas, se incorporaron 58. Dijo que sigue dispuesto a sentarse con Uribe, pero que ha recibido “un portazo”.

Publicidad

Como autocrítica, Santos reconoció que anunciar con anticipación incentivos para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos pudo generar “un incentivo perverso” que llevó a muchos a sembrar coca.