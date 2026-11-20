El general en retiro Mario Montoya Uribe fue comandante del Ejército hasta noviembre de 2008 y hasta ese momento, era considerado como un héroe, porque entre otras cosas, fue uno de los “cerebros” de la Operación Jaque, en la que fueron rescatados Ingrid Betancourt y otras 14 personas, luego de permanecer más de seis años secuestradas por las Farc.

Sin embargo, esa aura se ha desvanecido tras las investigaciones adelantadas primero por la justicia ordinaria y luego por la JEP, que lo involucran con el asesinato de civiles que luego fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate, bajo la abominable práctica conocida como los 'falsos positivos'.

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En las últimas horas, la JEP incluyó al general Montoya en el listado de diez oficiales de la más alta graduación que habrían sido los responsables de la expansión de los llamados “falsos positivos” entre 2005 y 2008.

Aunque Montoya no ha sido condenado, la Sala de Reconocimiento encontró elementos sólidos para atribuirle una contribución a la "política de facto de conteo de cuerpos", que convirtió las bajas en combate en el principal indicador de éxito. Siete generales fueron llamados a reconocer responsabilidad, pero Montoya ahora tendrá que ir ante la Unidad de Investigación y Acusación, porque su postura reiterada ha sido la de no reconocer los crímenes que se le endilgan.



Si la Unidad de Investigación acusa al general Montoya ante el Tribunal para la Paz y es hallado responsable en juicio, podría enfrentar una pena que va entre los 15 y los 20 años de cárcel efectiva, sin acceder a los beneficios del acuerdo del Teatro Colón, teniendo en cuenta que Montoya ha insistido en defender su inocencia y por lo tanto no ha aportado elementos de verdad sobre lo ocurrido con los “falsos positivos”.

La JEP le atribuye a Montoya que, como comandante de la Primera División, del Comando Conjunto Caribe y del Ejército, habría impulsado metas, rankings, incentivos y presiones para reportar muertos en combate, y que habría conocido tempranamente denuncias de ejecuciones extrajudiciales sin frenar el patrón. Él sostiene que nunca promovió delitos y que sus subordinados lo engañaron.

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Justamente hoy, el presidente de la JEP Danilo Rojas, reveló que la cifra de víctimas de falsos positivos subió a 7.961 entre 1990 y 2016. Rojas dio un dato que estremece: en 2007, por cada víctima de acciones violentas de las Farc, hubo más de ocho víctimas de este fenómeno.

Por eso la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP tiene en sus manos una decisión clave: debe asumir con total rigor el expediente contra el general Montoya y decirle al país si hay elementos que demuestren su culpabilidad o su inocencia. Los familiares de las víctimas de los “falsos positivos” esperan toda la verdad.