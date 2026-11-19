Lo que revela el reciente choque de versiones entre el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y lo publicado por el periódico The New York Times sobre la colaboración de las Fuerzas Armadas estadounidenses con las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico y contra los grupos criminales, pareciera tener de fondo la definición del límite de ese apoyo, sobre todo teniendo en cuenta la reciente adhesión de Colombia al Escudo de las Américas.

El presidente De La Espriella ha dicho en reiteradas oportunidades, tanto en público como en privado que la iniciativa de las operaciones militares en contra de la criminalidad en territorio colombiano debe estar en cabeza de la Fuerza Pública colombiana, de hecho esa idea fue reiterada en el mensaje que el jefe de Estado publicó anoche en respuesta a la nota periodística del Times.

Publicidad

Lo que resulta llamativo es que la polémica se haya suscitado justo coincidiendo con la visita relámpago al país del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien se reunió durante varias horas en Catam con el Canciller Omar Bula y con el ministro de Defensa, el general Jorge Mora para discutir precisamente el marco y los detalles de la colaboración de Estados Unidos en múltiples operativos contra los grupos criminales.

A propósito, lo que se ha sabido es que en ningún momento estuvo prevista una reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario Hegseth durante su breve estadía en el país.



Hablando de la colaboración estadounidense, es claro que desde el pasado siete de agosto, cuando comenzó el gobierno de Abelardo De La Espriella, se ha profundizado el trabajo conjunto con autoridades colombianas, de hecho, gracias a inteligencia norteamericana se han frustrado atentados terroristas y se han lanzado operaciones contra grupos criminales.

Lo que sabemos es que pese a lo que dijo anoche el Canciller Omar Bula, en la actualidad el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella no está contemplando la posibilidad de acudir al Senado para pedir autorización de tránsito de tropas estadounidenses, sino que busca profundizar aspectos como la asistencia técnica y el suministro de información de inteligencia de autoridades de Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad.