Durante más de dos meses, el entonces presidente Gustavo Petro le dijo al país que en las elecciones de 2026 hubo fraude, y que el registrador Hernán Penagos se prestó para eso. Habló de "una operación de fraude que ya está comprobada" y en el consejo de ministros del pasado 14 de julio, transmitido en directo por televisión, remató con una palabra: "¡Delito!".

Este martes, el Consejo de Estado le respondió: en una sentencia de tutela, la Sección Tercera concluyó que no hay "ningún elemento" que pruebe que Penagos ni que la Registraduría hubieran cometido un fraude o un delito, como lo aseguró Petro. Para la Sala, esas acusaciones son "meras conjeturas" y por lo tanto, el expresidente tendrá que borrar 12 publicaciones que hizo sobre ese asunto en su cuenta en la red social X, incluyendo lo que dijo en aquel consejo de ministros, y no podrá repetir la acusación.

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El fallo no define las 35 demandas que piden anular los resultados de las elecciones en las que resultó ganador Abelardo De La Espriella, ni le prohíbe al expresidente Petro criticar o denunciar, pero le advierte lo que es claro: un presidente no puede dar por probado un delito que no haya sido determinado por un juez y agrega un elemento central que desmonta la narrativa del exjefe de Estado: negarse a entregarle el código fuente, “no es un fraude”.

Esta tutela llega en un momento incómodo para el expresidente Gustavo Petro, porque coincide con las revelaciones que hizo en las últimas horas la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, según las cuales, la Dirección Nacional de Inteligencia de su gobierno le pidió a la Registraduría el censo electoral completo: la cédula, la edad y el puesto de votación de cada colombiano. Hasta este momento, no hay explicaciones de por qué se hizo esa solicitud, sobre todo teniendo en cuenta que se hizo a pocas semanas de las elecciones presidenciales y en medio de la narrativa de un supuesto fraude que se pretendía cometer. En este punto, también se investiga cuál fue el rol del presunto hacker Carlos Oyola, capturado en Neiva hace una semana.



¿Para qué quería la DNI los datos de todos los votantes y por orden de quién?.

Sumando los dos asuntos quedan varias cosas claras: Petro cantó fraude en las elecciones sin pruebas y ahora debe explicar por qué su gobierno quería tener una copia del censo electoral.