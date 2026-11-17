En el gobierno anterior, el Ministerio de Agricultura pagó 9 mil millones de pesos por una auditoría al programa de vivienda rural que concluyó que no se entregó satisfactoriamente ni el 1% de las viviendas prometidas. El reporte muestra que muchas viviendas ni siquiera se construyeron, otras quedaron abandonadas por los contratistas a medio hacer y al menos 100 viviendas tendrían que ser demolidas porque no eran sismorresistentes.

El problema es que un año después la Contraloría encontró serias irregularidades en los informes de ese auditor: Desde fotos repetidas, hasta fechas y lugares que no encajan. La contraloría ya determinó que aquí existe un hallazgo fiscal.

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¿Qué encontró la Contraloría?

El objetivo del contrato era que un auditor verificará en campo en qué condiciones se entregaron más de 12 mil subsidios de vivienda rural de los últimos años y el consorcio ganador del contrato fue Audiviv. Audiviv es la unión de SCP y ATI Internacional, dos empresas que tienen en papeles la capacidad de venderle al Estado desde chatarra hasta software y servicios forestales.



Según la Contraloría, aunque el consorcio cargó miles de actas a los sistemas para probar la realización de 12.089 viviendas esas actas tienen datos que no cuadran. Hay 1.075 fotografías reutilizadas en distintos informes, por ejemplo, la misma fotografía de un baño aparece en 21 actas de 10 departamentos.

Además, las mismas coordenadas aparecen en más de un informe en un total de 4.509 registros atribuidos a viviendas y beneficiarios distintos.

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En tercer lugar las fechas dejaron sospechas: Según los informes del contratista se realizaron en promedio 217 visitas diarias en zonas rurales dispersas y eso, para la Contraloría, simplemente no cuadra.

¿Qué dicen los informes del consorcio?

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El informe final de Audiviv recomienda al Ministerio empezar a liquidar contratos que están incumplidos y concentrarse en reactivar únicamente 3 mil viviendas consideradas viables

"Durante las visitas realizadas En el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Norte de Santander, Amazonas conforme a las actividades programadas en el marco del contrato, no fue posible contar con el acompañamiento de las autoridades locales, debido a la situación de orden público que actualmente afecta la zona, tal como se evidencia en la certificación emitida por la Secretaría de Gobierno Municipal", indica el documento.