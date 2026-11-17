La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, entregó en Mañanas Blu un balance del atentado con carro bomba en el peaje Pipiral, en la vía Bogotá-Villavicencio, ocurrido en la madrugada del domingo. La mandataria afirmó que el vehículo cargado con explosivos no logró ingresar por completo a la estructura del peaje, lo que evitó daños mayores y, sobre todo, víctimas. El ataque hizo parte de la ola de acciones terroristas que golpeó a varias regiones del país durante el fin de semana.

“Gracias a Dios no alcanzó a entrar tanto a la estructura del peaje”, dijo Cortés, quien precisó que las afectaciones en el Meta fueron menores frente a las registradas en otros departamentos.

Publicidad

Así fue el atentado con carro bomba en el peaje Pipiral

De acuerdo con la gobernadora, la explosión ocurrió el domingo a las 2:26 de la madrugada. El ataque se registró en el sentido Villavicencio-Bogotá, a la altura del PR 72, aproximadamente a 15 kilómetros de la capital del Meta, en el corredor que concesiona Coviandina. Sobre el alcance de los daños, Cortés fue clara: “Aquí fueron lo que son las pantallas y algunos vidrios de las personas vecinas, y no hubo heridos ni personas muertas. Eso nos dio parte de tranquilidad”.

Las cámaras de seguridad del sector registraron los momentos previos a la detonación. En los videos puede verse cuando un automóvil particular plateado se acerca al peaje, luego se frena y el conductor se baja dejando la puerta abierta. Las imágenes, que puede ver en el video que capta el momento en que abandonaron el carro que explotó en el peaje de Pipiral, muestran además que otros vehículos transitaban por el lugar segundos antes del estallido.



Las autoridades indicaron que los responsables presuntamente escaparon en una motocicleta, que fue hallada abandonada a unos dos kilómetros del peaje. La Gobernación del Meta ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables.

Reacción de la fuerza pública en el Meta

La mandataria resaltó que la respuesta de las autoridades fue inmediata y coordinada entre las distintas instituciones. “Inmediatamente nuestra fuerza pública actuó, el Ejército, Policía, Fuerza Aérea, todo el mundo trabajando articuladamente”, señaló. Cortés insistió en que la seguridad en el Meta ha sido una prioridad de su administración: “Nosotros en el departamento del Meta hemos tenido prioridad la seguridad y, por supuesto, reaccionaron, actuaron”.

Publicidad

Según explicó, desde las primeras horas del domingo la Gobernación envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, no solo en materia de orden público, sino también de movilidad en la vía al Llano, uno de los corredores más transitados del país.

Puente festivo con alta afluencia de turistas

El atentado coincidió con un fin de semana de intensa actividad turística en el departamento. La gobernadora recordó que varias festividades municipales atrajeron a un gran número de visitantes. “Este fin de semana hubo gran afluencia de turistas al departamento del Meta porque había varias festividades: estaban las Cuadrillas de San Martín, estaba lo de Castilla la Nueva, estaba lo de Vistahermosa, y entonces teníamos en el departamento muchísimos visitantes”, afirmó.

Publicidad

Las Cuadrillas de San Martín son una de las tradiciones más antiguas de los Llanos Orientales. La fiesta, que se celebra desde 1735, evoca la historia cultural americana en un diálogo de caballos y jinetes, y fueron declaradas patrimonio cultural de la nación en el año 2002.

Ola de ataques contra peajes en Colombia

El atentado en Pipiral no fue un hecho aislado. Durante el fin de semana se registraron 11 atentados perpetrados contra peajes en departamentos como Huila, Cauca y Meta, como se detalló en el resumen de Noticias de la Mañana sobre el fin de semana de ataques terroristas en peajes.

Horas antes de la explosión en el Meta, se reportó otro atentado en el peaje de Neiva, ubicado en la salida hacia el municipio de Aipe, cerca de las 12:40 a. m. Una motocicleta cargada con explosivos detonó en ese punto, sobre la vía que conecta al Huila con Bogotá.

Publicidad

No es la primera vez que el peaje Pipiral es blanco de la violencia. Este puesto de cobro fue atacado el 18 de diciembre de 2023, cuando lanzaron una granada a unos 20 metros del punto de pago, un hecho que también registró Blu Radio en su momento.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, la Gobernación del Meta mantiene el despliegue de la fuerza pública en la vía al Llano y el llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita esclarecer el atentado.