Fin de semana de ataques terroristas en peajes: Noticias de la Mañana, 16 de noviembre 2026

Actualizado: 16 de nov, 2026
Los temas principales abordados en la emisión del programa Noticias de la Mañana (16 de noviembre de 2026) son los siguientes:
- Balance de los 100 días de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella: Se destacaron sus principales anuncios, como la confirmación de que la canasta familiar no tendrá IVA en el proyecto de ley de rescate fiscal
- Captura y judicialización de alias 'Primo Gay': Se detalló la medida de aseguramiento en prisión contra Neider Yesid Uñatez López, cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las FARC, imputado por secuestro, extorsión, homicidios y porte de armas
- La polémica originada por la confrontación del presidente hacia el capturado, lo que llevó a un juez a solicitar examinar si sus declaraciones afectaron la dignidad del detenido o la legalidad del procedimiento.
- Ataques terroristas contra peajes viales:11 atentados perpetrados contra peajes en departamentos como Huila, Cauca y Meta (incluyendo un vehículo con explosivos en el peaje Pipiral), así como los sobrevuelos de vigilancia desplegados por la Fuerza Aérea Colombiana.
- Operación Retorno del puente festivo de la Independencia de Cartagena: Se presentó el estado de la movilidad nacional, el pico y placa regional y los reversibles para el ingreso a Bogotá, la rehabilitación de carriles en el peaje Pipiral y los dispositivos de control vial en Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander.