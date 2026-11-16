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Blu Radio  / Noticias de la Mañana  / Fin de semana de ataques terroristas en peajes: Noticias de la Mañana, 16 de noviembre 2026

Fin de semana de ataques terroristas en peajes: Noticias de la Mañana, 16 de noviembre 2026

En Noticias de la Mañana del lunes festivo, 16 de noviembre de 2026. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

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Imagen de referencia, creada con IA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

Los temas principales abordados en la emisión del programa Noticias de la Mañana (16 de noviembre de 2026) son los siguientes:

  • Balance de los 100 días de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella: Se destacaron sus principales anuncios, como la confirmación de que la canasta familiar no tendrá IVA en el proyecto de ley de rescate fiscal
  • Captura y judicialización de alias 'Primo Gay': Se detalló la medida de aseguramiento en prisión contra Neider Yesid Uñatez López, cabecilla del Frente 36 de las disidencias de las FARC, imputado por secuestro, extorsión, homicidios y porte de armas
  • La polémica originada por la confrontación del presidente hacia el capturado, lo que llevó a un juez a solicitar examinar si sus declaraciones afectaron la dignidad del detenido o la legalidad del procedimiento.
  • Ataques terroristas contra peajes viales:11 atentados perpetrados contra peajes en departamentos como Huila, Cauca y Meta (incluyendo un vehículo con explosivos en el peaje Pipiral), así como los sobrevuelos de vigilancia desplegados por la Fuerza Aérea Colombiana.
  • Operación Retorno del puente festivo de la Independencia de Cartagena: Se presentó el estado de la movilidad nacional, el pico y placa regional y los reversibles para el ingreso a Bogotá, la rehabilitación de carriles en el peaje Pipiral y los dispositivos de control vial en Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander.
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