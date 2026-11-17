La Policía Nacional presentó el balance de la operación Amazonas Libre III Ticuna, con la que golpeó la minería ilegal en el departamento del Amazonas. Durante cuatro días, las autoridades intervinieron 15 unidades de producción minera y destruyeron 29 dragones brasileños y otros 180 equipos utilizados para la extracción ilícita de oro.

El operativo se desarrolló entre el 13 y el 16 de noviembre en zona rural de Tarapacá, sobre el río Puré, con la participación de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

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Dentro de los elementos destruidos se encuentran 40 motores industriales, 68 motores a gasolina, 61 motobombas y 26 equipos de soldadura. Además, las autoridades incautaron 700 gramos de mercurio y dos armas de fuego.

Según el balance de la Policía, la infraestructura intervenida tenía capacidad para extraer hasta 108 kilogramos de oro al mes, una producción que en los mercados ilegales superaría los 45.600 millones de pesos. La cifra corresponde al potencial de extracción de estas unidades mineras y no a oro que haya sido incautado.



Menería ilegal de oro Foto: suministada

La operación también buscaba afectar las finanzas de las disidencias de las Farc, específicamente del Bloque Amazonas y los frentes Jonier Arenas y Carolina Ramírez. De acuerdo con las autoridades, estas estructuras criminales recibían el 15% de la producción minera como mecanismo de financiación.

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La Policía señaló, además, que fue afectada una cadena logística utilizada para esta actividad ilegal, cuyo valor supera los 62.000 millones de pesos.

"Esta intervención representa un importante resultado en la defensa del patrimonio ambiental de la Nación, teniendo en cuenta que los dragones tipo brasileños utilizan sistemas de succión que remueven el lecho de los ríos, alteran sus cauces naturales, incrementan la sedimentación y destruyen los hábitats de numerosas especies", señalan las autoridades.

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A esto se suma el uso de mercurio, una sustancia tóxica que contamina las fuentes hídricas, se acumula en los peces y puede ingresar a la cadena alimentaria. Estas prácticas representan una amenaza para especies como el delfín rosado, el jaguar y el manatí.

A la par, causa graves afectaciones a ecosistemas como el Parque Nacional Natural Río Puré, que es un territorio en donde las comunidades indígenas Yurí y Passé, permaneces en aislamiento voluntario.

Finalmente, la Policía advirtió que las condiciones de difícil acceso y la ubicación fronteriza con Brasil y Perú son aprovechadas por las estructuras criminales para desarrollar estas economías ilegales y facilitar el contrabando de oro.