En el cierre del segundo festivo del mes de noviembre se presentó una lamentable situación para una familia. Un vehículo se incendió en la vía que comunica al municipio de Girardot con la capital Bogotá.

Este incidente ocurrió en la noche de este lunes, 16 de noviembre, cuando ya estaba finalizando el plan retorno de los miles de viajeros que salieron de la Bogotá este fin de semana.

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De acuerdo con las autoridades de tránsito, esta conflagración se presentó en el sector de Silvania, exactamente en el kilómetro 84. Por esta situación, se realizó la restricción a una carril, pues el vehículo que se estaba quemando estaba en la berma de la carretera. Así se buscó cuidar a los otros actores viales que transitaban por allí.

En un video que se viralizó en redes sociales se puede ver cómo el carro implicado sería un Mercedes, que tiene el foco del incendio en la parte del motor. Asimismo, se aprecia varios extintores en el suelo, lo que indica que varios conductores intentaron ayudar y evitar que de propagara el fuego, pero infortunadamente no sucedió así.



Además, unos metros atrás del vehículo en llamas se ven unas maletas, que podrían ser las pertenencias de quienes se movilizaban en ese carro particular.

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Por la situación, unidades de la concesión que opera esta carretera, la Policía y bomberos acudieron al punto para atender el incidente.

Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución.

#NovedadesEnlaVía | A esta hora se presenta atención de conato de incendio vehicular en Silvania a la altura del km84 sector Solo Sopas sentido Girardot-Bogotá, restricción preventiva de un carril.



Unidades de la Concesión, Policía y Bomberos atienden el incidente.



En la zona… — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) November 17, 2026