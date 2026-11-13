Giro en la investigación por envenenamientos con talio: piden investigar al esposo de Alicia Graham

La terrible historia del envenenamiento de cuatro adolescentes con frambuesas achocolatadas impregnadas con talio, presuntamente ejecutado por Zulma Guzmán, tiene una nueva arista, luego de la petición a la Fiscalía por parte de la familia de Alicia Graham, mamá de una de las niñas envenenadas, fallecida en 2021, para que investigue si ella también fue víctima de la misma modalidad de envenenamiento.

La solicitud revelada por María Elvira Arango, directora de Los Infomantes, fue hecha por los hermanos de Alicia Graham por medio de su abogado David Espinoza, y consiste específicamente en pedirle a la justicia que determine si detrás de su presunto envenenamiento pudo estar su esposo Juan De Bedout, quien según se ha conocido, sostuvo una relación extramatrimonial con Guzmán, hoy detenida en una cárcel de Londres.

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La petición formal tiene como sustento una serie de audios de Alicia Graham que ella les envió a dos allegados el 29 de julio de 2021, un mes antes de su fallecimiento, en los que asegura que “otra vez la estaban envenenando”.

Juan De Bedout, a través de su abogado Fabio Humar, afirmó que su cliente está atento a los llamados de la justicia y le ofreció a la Fiscalía toda la información que se requiera.



La familia de Alicia Graham también pidió la reasignación del caso, lo cual ahora tendrá que definir la Fiscalía, sobre si unifica la investigación contra Juan De Bedout con la que se adelanta contra Zulma Guzmán, quien no se presentó a las diligencias de imputación de cargos que estaba programada para esta semana y que quedó aplazada para marzo del año entrante.

Guzmán permanece detenida desde hace 11 meses en Inglaterra, tras haberse lanzado al río Támesis, intentado evadir la justicia, que la buscaba por homicidio de dos adolescentes y las graves lesiones sufridas por otros dos.