¿Tendrá pruebas Eva Ferrer de la supuesta vinculación de Verónica Alcocer con narcotráfico?

De las palabras a las pruebas.

Ese es el camino que comienza a recorrer la Fiscalía para intentar determinar la veracidad de las acusaciones de la exconsejera presidencial Eva Ferrer en contra de la ex primera Dama de la Nación Verónica Alcocer.

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El hecho más reciente en este caso es la decisión de una fiscal de la unidad especializada contra el narcotráfico, revelada por Blu Radio, que citó a declarar a Ferrer el próximo 24 de noviembre en el marco de una investigación por “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.

Esta citación confirma que la Fiscalía ya comenzó una indagación, que hasta ahora no se conocía, para determinar la veracidad de las acusaciones de la catalana Ferrer en entrevista con la revista Semana, el pasado 10 de octubre, según las cuales, Verónica Alcocer habría estado involucrada en un supuesto caso de tráfico de drogas a Venezuela en el avión oficial que se dejó a su disposición como primera dama.



En esa citación, Ferrer tendrá que relatar en detalle lo que sabe sobre ese episodio y en caso de que tenga elementos adicionales que puedan demostrarlo, tendrá que aportarlos a la Fiscalía. Hasta ahora no se sabe si la catalana tiene fotos, videos u otro tipo de documentos para sustentar sus afirmaciones.

Sobre esta citación, el abogado Ricardo Gaviria, defensor de la exprimera Dama Verónica Alcocer, emitió un comunicado en el que afirmó que se ha declarado siempre dispuesto a comparecer ante la justicia para esclarecer las acusaciones por narcotráfico en su contra, las cuales insiste en señalar que “jamás ocurrieron”.

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Esta investigación es diferente a la que ya adelanta la Fiscalía con base en unos audios de conversaciones de Ferrer con un interlocutor no identificado, en los que habla de posibles casos de corrupción y de irregularidades en contratos durante el gobierno de Gustavo Petro.

Sobre esos casos, Ferrer, quien recientemente estuvo declarando ante las autoridades judiciales estadounidenses, aportó en Colombia una copia de conversaciones de chat con varias personas, entre ellas el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa y con el expresidente Gustavo Petro.