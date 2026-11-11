Fiscalía cita a declarar a Eva Ferrer tras acusaciones contra Verónica Alcocer por tráfico de drogas

La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la citación a Eva Ferrer para que comparezca a rendir declaración jurada dentro de la investigación penal adelantada por delitos relacionados con el narcotráfico por sus acusaciones contra la exprimera dama Verónica Alcocer, así lo reveló el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina.

Detalles del expediente judicial y delito investigado

La investigación se adelanta formalmente por el presunto delito de "Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, y otros". El despacho fiscal determinó que la comparecencia de Eva Ferrer se desarrollará en dos jornadas consecutivas. La cita quedó fijada para los días 24 y 25 de noviembre a partir de las 08:30 a.m.

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Sobre el propósito de la citación, la Fiscalía señaló expresamente que la comparecencia busca "recaudar información relevante para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y contribuir al adecuado desarrollo de las actuaciones que actualmente adelanta este despacho"

Correo Eva Ferrer Fiscalía.

Eva Ferrer, quien dio una entrevista a la revista Semana con graves señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer. Su abogado, Jhony Batalla Mena explicó que hay documentos, fotografías, fechas y horas de reuniones y teléfonos como soporte de sus afirmaciones. Aclaró que esa evidencia primero debe reposar en el ente investigador.

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¿Por qué Eva Ferrer y declaró ante la Fiscalía?

Eva Ferrer, la ciudadana española que formó parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro y después fue funcionaria de su gobierno, ya rindió declaración ante la Fiscalía General de la Nación. En su testimonio dijo que una visita del empresario Euclides Torres a la Casa de Nariño quedó registrada a su nombre, como si el encuentro se hubiera hecho en su oficina.

La diligencia no tiene que ver con las acusaciones que Ferrer hizo en una entrevista con la revista Semana. Allí habló de la posibilidad de que Verónica Alcocer hubiera usado aviones oficiales para transportar droga y dólares entre Colombia y Venezuela. La Fiscalía aún no la ha citado formalmente para que sustente esas afirmaciones.

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Su declaración de este martes responde a una denuncia que presentó un representante del Centro Democrático. La denuncia se basa en unos audios de Ferrer que se filtraron hace algunas semanas, en los que se refiere a posibles irregularidades en el gobierno Petro.