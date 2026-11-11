Verónica Alcocer solicitó acceso a investigación tras citación de Eva Ferrer en la Fiscalía

La ex primera dama Verónica Alcocer celebró la decisión de la Fiscalía de citar a declarar a Eva Ferrer, luego de la revelación de Blu Radio sobre esta actuación dentro de la indagación por los señalamientos de un supuesto transporte de drogas, armas y dinero durante un viaje oficial a Venezuela.

Tras conocerse la citación, la defensa de Alcocer solicitó formalmente acceso a la investigación y garantías para ejercer sus derechos. Los abogados también confirmaron que ya radicaron el poder y un memorial ante el ente investigador para ponerse a disposición de las autoridades y aportar la información que han recopilado sobre las acusaciones.

Publicidad

En un comunicado divulgado este 11 de noviembre, la defensa aseguró que desde el momento en que se conocieron públicamente los señalamientos de Eva Ferrer, su representada manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La defensa de la exesposa de Gustavo Petro además dijo que tuvieron dificultades para conocer qué dependencia de la Fiscalía estaba a cargo de la indagación.



De acuerdo con el comunicado, el pasado 13 de octubre solicitaron información a la fiscal general y al vicefiscal general sobre el despacho que investigaba los hechos. Sin embargo, aseguran que, después de vencerse el término para recibir una respuesta, tuvieron que insistir y las comunicaciones recibidas los remitieron a otras dependencias sin identificar la actuación.

La defensa sostuvo que solo este miércoles, gracias a la información divulgada por Ricardo Ospina y BLU Radio, logró conocer cuál despacho adelanta la investigación.

Publicidad

Los abogados señalaron que, aunque consideran que las acusaciones son de oídas y que han sido controvertidas por su supuesta fuente, deben ser investigadas debido a la gravedad de lo denunciado y a las implicaciones que tendría para la imagen del país.

Los representantes de Alcocer afirmaron que su propósito durante esta etapa de indagación es demostrar que los hechos atribuidos a su defendida nunca ocurrieron.

Publicidad

Además, anticiparon que, una vez se esclarezca la falsedad de las imputaciones, ejercerán acciones penales y civiles para solicitar sanciones y la reparación de los daños contra quienes hayan formulado y difundido los señalamientos.

Por su parte, Verónica Alcocer se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde compartió el comunicado y aseguró que desde el primer momento ha manifestado su disposición a comparecer y esclarecer los hechos.

“Mi abogado ya radicó el poder y solicitó las garantías para ejercer mi defensa. Pido respeto por el debido proceso y mi presunción de inocencia”, escribió.