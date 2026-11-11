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Blu Radio  / Nación  / Verónica Alcocer solicitó acceso a investigación tras citación de Eva Ferrer en la Fiscalía

Verónica Alcocer solicitó acceso a investigación tras citación de Eva Ferrer en la Fiscalía

Defensa de Verónica Alcocer pidió a la Fiscalía acceso a la indagación por los señalamientos de Eva Ferrer sobre un supuesto transporte de drogas, armas y dinero durante un viaje a Venezuela.

Verónica Alcocer
Verónica Alcocer.
Foto: AFP
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

La ex primera dama Verónica Alcocer celebró la decisión de la Fiscalía de citar a declarar a Eva Ferrer, luego de la revelación de Blu Radio sobre esta actuación dentro de la indagación por los señalamientos de un supuesto transporte de drogas, armas y dinero durante un viaje oficial a Venezuela.

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Tras conocerse la citación, la defensa de Alcocer solicitó formalmente acceso a la investigación y garantías para ejercer sus derechos. Los abogados también confirmaron que ya radicaron el poder y un memorial ante el ente investigador para ponerse a disposición de las autoridades y aportar la información que han recopilado sobre las acusaciones.

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En un comunicado divulgado este 11 de noviembre, la defensa aseguró que desde el momento en que se conocieron públicamente los señalamientos de Eva Ferrer, su representada manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La defensa de la exesposa de Gustavo Petro además dijo que tuvieron dificultades para conocer qué dependencia de la Fiscalía estaba a cargo de la indagación.

De acuerdo con el comunicado, el pasado 13 de octubre solicitaron información a la fiscal general y al vicefiscal general sobre el despacho que investigaba los hechos. Sin embargo, aseguran que, después de vencerse el término para recibir una respuesta, tuvieron que insistir y las comunicaciones recibidas los remitieron a otras dependencias sin identificar la actuación.

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La defensa sostuvo que solo este miércoles, gracias a la información divulgada por Ricardo Ospina y BLU Radio, logró conocer cuál despacho adelanta la investigación.

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Los abogados señalaron que, aunque consideran que las acusaciones son de oídas y que han sido controvertidas por su supuesta fuente, deben ser investigadas debido a la gravedad de lo denunciado y a las implicaciones que tendría para la imagen del país.

Los representantes de Alcocer afirmaron que su propósito durante esta etapa de indagación es demostrar que los hechos atribuidos a su defendida nunca ocurrieron.

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Además, anticiparon que, una vez se esclarezca la falsedad de las imputaciones, ejercerán acciones penales y civiles para solicitar sanciones y la reparación de los daños contra quienes hayan formulado y difundido los señalamientos.

Por su parte, Verónica Alcocer se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde compartió el comunicado y aseguró que desde el primer momento ha manifestado su disposición a comparecer y esclarecer los hechos.

“Mi abogado ya radicó el poder y solicitó las garantías para ejercer mi defensa. Pido respeto por el debido proceso y mi presunción de inocencia”, escribió.

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