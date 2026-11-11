Gobierno nacional accedió a ampliar número de ponentes de ley de rescate para destrabar su trámite

En medio de las tensiones políticas y las críticas a las medidas económicas propuestas por el Gobierno, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sostuvieron un encuentro con representantes de diferentes bancadas del oficialismo, entre ellas el Centro Democrático, para discutir alternativas frente al déficit fiscal y la situación de las finanzas públicas del país.

Uno de los principales puntos de discusión fue el posible incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), una iniciativa que ha generado diferencias entre los sectores políticos por sus eventuales efectos sobre los consumidores, los hogares y la actividad económica del país.

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Esto ocurre luego de que, durante la Asamblea General de ANIF, celebrada en el Club El Nogal de Bogotá, el vicepresidente Restrepo lanzara una contundente advertencia a los congresistas y a la opinión pública sobre la necesidad urgente de sacar adelante la propuesta de reforma tributaria, denominada por el Gobierno como la ley de rescate fiscal.

"Si no hacemos nada, en 2030 vamos a tener que pagar uno de cada dos pesos de impuestos y en 2035 va a ser cuatro de cada cinco pesos por no hacer nada", dijo Restrepo. Además, agregó: "Aquí no se admiten pañitos de agua tibia. Aquí no se admite jugar a la politiquería con decisiones de esta naturaleza. Aquí no se admite ser irresponsable frente a algo de esta dimensión".



El vicepresidente defendió la postura del Gobierno encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella y aseguró que la administración está dispuesta a asumir el costo político de impulsar este proyecto.