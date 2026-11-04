Sigue la carrera contra el tiempo del Gobierno en Congreso: se enfocan en ley de rescate fiscal

Una vez aprobada contra el tiempo la ley de sometimiento en el Congreso, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella tendrá que concentrar sus esfuerzos en tratar de sacar adelante una ambiciosa agenda legislativa en la que están entre otros el proyecto de ley de rescate fiscal, el Plan Nacional de Desarrollo y el estatuto antiterrorista.

Para poder sacar adelante estas iniciativas, sobre todo el proyecto de reforma tributaria, el gobierno tendrá que tender puentes y alcanzar consensos para lograr la aprobación de un proyecto que no solamente tenga el componente de recorte de gasto público, sino que también contenga una parte de aumento del recaudo, que no pareciera tener una fuente diferente a los impuestos.

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Por eso son claves las reuniones que ha emprendido el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella con diferentes sectores políticos, incluyendo alcaldes, gobernadores y congresistas, para que todos entiendan la magnitud del lío fiscal que afronta el país y la necesidad de trabajar conjuntamente para intentar superarlo.

De hecho, el fin de semana pasado, el presidente Abelardo De La Espriella se reunió en Cartagena con los presidentes de Senado y Cámara y con varios alcaldes y gobernadores y tiene previsto reunirse el próximo sábado en la sede alterna de gobierno en Barranquilla con los integrantes de las comisiones económicas del Congreso, para avanzar hacia un consenso en torno a la ley de rescate fiscal.



Y mientras comienza la discusión de ese polémico proyecto, el ambiente terminó de enrarecerse luego del contrapunteo en redes sociales entre el expresidente Álvaro Uribe y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, luego de que Uribe acusara a Gómez de estar pidiendo hojas de vida a congresistas del Centro Democrático, presuntamente a cambio de su apoyo a la ley de ajuste fiscal, denuncia que hizo con nombre propio, tras mencionar al representante a la Cámara caldense Mateo Hidalgo.

Aunque tanto el ministro Gómez Martínez como el congresista Hidalgo han desmentido la acusación del expresidente Uribe, queda un mal sabor de boca sobre todo porque esto iría en contravía de la bandera de gobierno de Abelardo De La Espriella en el sentido de no negociar la aprobación de proyectos de ley a cambio de burocracia para los congresistas.

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El futuro político del gobierno en el Congreso no es fácil, sobre todo porque sumado a todo esto, está la incertidumbre frente a cuándo asumirá en propiedad el exprocurador Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Rodrigo Lara, sobre cuyo éxito en la gestión ante el parlamento, también hay dudas.