Disidencias y ELN buscan presionar al Gobierno mientras avanza ley de sometimiento en el Congreso

Este fin de semana hubo una arremetida terrorista por parte de las disidencias de las Farc y del ELN en los departamentos de Tolima, Cauca, Huila y Chocó, que dejó como saldo siete personas muertas y más de 20 heridas.

En Planadas, municipio del sur del Tolima, un ataque con una volqueta cargada con explosivos y con la presencia permanente de drones dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de cuatro meses de nacida, otras 18 heridas, más de 100 viviendas afectadas y el hospital municipal seriamente averiado. Este ataque fue atribuido a las disidencias de las Farc.

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En Algeciras, Huila, se reportaron varios ataques en los últimos días, el hecho más grave ocurrió tras un ataque con un dron cargado con explosivos que causó la muerte del patrullero Julián Esmith Castaño López, mientras que otros nueve resultaron heridos.

En el departamento del Cauca, también fue un fin de semana marcado por varios actos terroristas: nuevamente fue destruido el peaje El Mango, sumado a los atentados en Balboa, La Sierra y Totoró.



En San José del Palmar, Chocó, el ELN utilizó drones cargados con explosivos contra un grupo de militares, asesinando a dos soldados profesionales y dejando heridos a otros cinco uniformados y en Tibú, un soldado resultó herido luego de un ataque con drones cargados con explosivos contra la Brigada 30 del Ejército en Tibú, Norte de Santander.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó una ofensiva por parte de las Fuerzas Militares en contra de los integrantes de los grupos criminales responsables de la oleada terrorista de este fin de semana.

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Hasta ahora, desde el comienzo del gobierno actual, se ha decidido emprender una nueva política de intensificación de operaciones en contra de los grupos armados, algunos de ellos beneficiarios de la Paz Total durante el gobierno de Gustavo Petro, incluyendo seis bombardeos que si bien han logrado impactar campamentos de las disidencias de las Farc y del ELN, todavía no ha sido alcanzado ningún objetivo de alto valor, entre quienes están alias 'Iván Márquez', alias 'Iván Mordisco', alias 'Calarcá' y alias 'Silvana Guerrero'.

Esta arremetida terrorista coincide con la discusión contrarreloj que se adelanta en el Congreso de la República de la Ley de Sometimiento, que busca darle al gobierno las herramientas jurídicas y legales para avanzar hacia las negociaciones con grupos ilegales, que no son políticas sino para que dejen las armas a cambio de una eventual reducción de pena. Esa ley debe ser aprobada a más tardar hoy, porque este miércoles 4 de noviembre expira la vigencia de la prórroga de la ley de orden público, que es la ley 418 de 1997.