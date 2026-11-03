Atribuyen atentado en Planadas, Tolima, al frente Jerónimo Galeano de disidencias de las Farc

Las autoridades del Tolima responsabilizan al frente Jerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc, del atentado terrorista en Planadas, en el sur del departamento. Así lo afirmó la gobernadora Adriana Magali Matiz en Mañanas Blu, donde explicó que el ataque se perpetró con cilindros bomba que, según su versión, tenían como objetivo la base militar del municipio, pero terminaron impactando las viviendas de los barrios aledaños.

El ataque, ocurrido en la noche del domingo 1 de noviembre de 2026, dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses. Según el reporte oficial, los explosivos fueron lanzados desde una volqueta adaptada con rampas, ubicada a la entrada del casco urbano de Planadas.

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La mandataria precisó que la autoría aún es preliminar: “Es el frente de Jerónimo Galeano presuntamente el que cometió este hecho”.

Diez cilindros bomba y un artefacto sin detonar

De acuerdo con la gobernadora, en el ataque se habrían utilizado diez cilindros bomba, de los cuales uno no explotó. “Fueron cilindros bomba, al parecer 10 cilindros bomba; nueve se activaron, uno quedó sin activarse, sin detonarse”, detalló.



Matiz indicó que ese artefacto fue retirado por el grupo Marte, la unidad antiexplosivos del Ejército, que llegó al municipio para adelantar el análisis técnico correspondiente.

La mandataria sostuvo que el blanco del ataque era la base militar de Planadas y que un error de los atacantes llevó los explosivos hacia la población civil. Así lo describió: “Tal vez les falló el cálculo y por eso cayeron en los barrios que hay vecinos a la base militar”.

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El balance entregado por la Gobernación da cuenta de 177 viviendas afectadas, de las cuales 23 quedaron totalmente destruidas. Blu Radio informó sobre las primeras horas tras el atentado con drones y explosivos en Planadas.

“Una situación bastante compleja, muy dura”

La gobernadora relató su encuentro con la madre de la bebé de dos meses que murió en el atentado, una mujer que, según explicó, también perdió a su esposo en el ataque. “Fue una situación bastante compleja, muy dura”, afirmó.

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Matiz resaltó además la vocación productiva del municipio, al que describió como una comunidad cafetera que ha enfrentado la violencia. Sobre sus habitantes dijo: “Es gente que se ha resistido a la violencia, que está apostándole al café”. Según la mandataria, Planadas produce el mejor café de especialidad del departamento y actualmente lo exporta.

Frente a la magnitud del ataque, fue enfática: “Esta es una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.

Disidencias en el sur del Tolima: extorsión, minería ilegal y reclutamiento

La gobernadora aseguró que estas estructuras armadas se presentan ante las comunidades con un discurso que, a su juicio, oculta sus verdaderos intereses. En sus palabras, los grupos utilizan “brazaletes y falsos discursos comunitarios de que son del pueblo, que defienden el pueblo, pero atacan al pueblo”.

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Según Matiz, el propósito real de estas organizaciones es otro: “Esconder realmente las verdaderas intenciones que tienen, que son la minería ilegal, que son la extorsión y que son (...) el control de las economías ilícitas”.

La mandataria también se refirió al origen de los integrantes de estos grupos: “Estos son terroristas que han llegado de otros departamentos, especialmente del departamento del Cauca y de otras zonas sin ningún arraigo con el departamento del Tolima”. Agregó que se trata de estructuras “que extorsionan, que reclutan menores, que atacan y que matan a la población”.

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El frente Jerónimo Galeano ha sido señalado en varios hechos de violencia en la región. En agosto, la gobernadora lo responsabilizó por la quema de un bus de servicio público en la vía entre Ataco y Planadas, y hombres identificados como parte de esa estructura desarmaron al esquema de seguridad del alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, y lo amenazaron. Las autoridades han ofrecido recompensas por cabecillas de las disidencias en el Tolima, entre ellos alias ‘El Enfermero’, identificado como presunto cabecilla de esta estructura.

Refuerzo de Ejército y Policía en el Tolima

La gobernadora informó que, junto con el general Soto y el general Alarcón, del Ejército y de la Policía Nacional, estuvo en Planadas verificando lo ocurrido. Según explicó, el presidente de la República ordenó devolver al departamento la fuerza militar que, afirmó, le fue retirada el año anterior.

Mientras esa fuerza llega, la Gobernación pidió refuerzos de hombres del Ejército y la Policía, solicitud que, según Matiz, ya fue aprobada: “Ayer fue atendida esa solicitud; hoy se están dirigiendo para allá”.

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La mandataria agregó que se adelantan acciones simultáneas en otros puntos del sur del departamento: “Estamos adelantando unas operaciones contra la minería ilegal en el municipio de Ataco y estamos haciendo un control territorial, sobre todo el corredor del sur del departamento del Tolima”.

La petición de reforzar la seguridad no es nueva. Matiz había solicitado previamente militarizar el Tolima ante la crisis en Ataco y sus corredores estratégicos. En esa misma zona se han registrado otros hechos, como una falsa alarma de cilindro bomba en la vía Ataco-Planadas y el hallazgo de un arsenal atribuido a las disidencias.

