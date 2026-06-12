A 9 días de elecciones, hallan arsenal de guerra enterrado en Tolima: pertenecía a las disidencias

En medio de la tensión previa a la jornada electoral del próximo 21 de junio, autoridades en el Tolima asestaron un nuevo golpe a los grupos armados ilegales tras el hallazgo de un depósito clandestino de material de guerra en zona rural de Chaparral.

La operación, desarrollada en la vereda Hato Viejo, permitió ubicar el segundo escondite ilegal en menos de 15 días, presuntamente perteneciente al GAO-r Frente Gerónimo Galeano, estructura del Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

El material, que se encontraba enterrado dentro de una caneca plástica de 40 galones en un potrero, incluía un importante arsenal: seis fusiles (entre ellos un Galil y cinco M4), más de 1.700 cartuchos calibre 5,56 mm, chalecos multipropósito, proveedores metálicos, explosivos como pentolita, estopines eléctricos y una barra de C4. Además, fueron hallados documentos que evidenciarían actividades extorsivas, como citaciones y recibos de cobro a la población.

Según el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, este material tenía como objetivo atentar contra la Fuerza Pública y la población civil, además de intimidar a campesinos de la región.



“Este depósito ilegal pretendía ser utilizado para cometer atentados y generar amenazas contra la comunidad. Seguimos trabajando para garantizar la seguridad en el departamento, especialmente en este periodo electoral”, afirmó el oficial.

Por su parte, el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, destacó el trabajo articulado entre la SIJIN, la inteligencia policial y el Ejército Nacional para lograr este resultado.

“Con esta operación seguimos afectando las capacidades logísticas y criminales de estas estructuras ilegales. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló.

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Las autoridades confirmaron que todo el material fue dejado a disposición de la Fiscalía Especializada (DECOC) en Ibagué, que continuará con las investigaciones.

Este hallazgo se suma al reciente descubrimiento de otro depósito ilegal en Rovira, atribuido al Frente Joaquín González, lo que evidencia una ofensiva sostenida contra las estructuras armadas en el departamento.

En medio de este panorama, las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas 107 y 147 del Gaula Militar, así como de la línea 123 de la Policía Nacional.

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El objetivo de las autoridades es claro: garantizar que, a solo nueve días de las elecciones, los tolimenses puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y seguridad.