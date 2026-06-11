Alias ‘Amazonas’, peligroso disidente del Cauca, quiere llegar al Tolima para expandir el control

Las autoridades del Tolima encendieron las alertas ante la posible llegada de Florentino Boyocue Tenorio, conocido como alias ‘Amazonas’, presunto integrante de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, con injerencia en el departamento del Cauca.

Según información de inteligencia, alias ‘Amazonas’ haría parte del cartel de los 15 más buscados en esa región y es señalado de participar en el ataque en el cañón del Micay, donde murieron cinco soldados. Su eventual arribo al Tolima estaría relacionado con un intento de fortalecer estructuras ilegales en el sur del departamento.

Las autoridades no solo tienen identificado su movimiento, sino también su posible rol dentro de la organización: sería el reemplazo de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias “Chapolo”, considerado uno de los principales cabecillas del frente Ismael Ruiz de las disidencias, estructura que opera bajo las órdenes de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.

Frente a este panorama, el secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, lanzó una advertencia directa.



“Sabemos por inteligencia que posiblemente llegaría un criminal denominado alias ‘Amazonas’. Queremos que sepa que ya tenemos identificada su designación para esta zona y que aquí será repelido por la legalidad de la fuerza. Lo estamos esperando; que no se atreva a pisar el territorio tolimense”, afirmó el funcionario.

Bocanegra fue enfático en que, de intentar ingresar, el presunto cabecilla sería capturado y judicializado, en medio del despliegue articulado entre Policía, Ejército y Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La alerta coincide con recientes denuncias de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, sobre posibles acciones de control social por parte de grupos armados ilegales en municipios del sur del departamento, como Planadas, Rioblanco, Chaparral, Ataco, San Antonio y Rovira.

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En estas zonas, las autoridades han intensificado los operativos con el objetivo de evitar la consolidación de corredores estratégicos por parte de estructuras criminales vinculadas a alias ‘Calarcá y alias Iván Mordisco.

Actualmente, las autoridades ofrecen recompensas de hasta 300 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias Chapolo, mientras que en el Cauca la cifra asciende hasta los 500 millones dentro del cartel de los más buscados.

La apuesta institucional es clara, cerrar el paso a cualquier intento de expansión de las disidencias en el Tolima y garantizar la seguridad de las comunidades.