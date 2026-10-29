Gobernadora Adriana Matiz pide militarizar el departamento: "El Tolima no puede esperar más"

Cinco personas asesinadas y dos desaparecidas es el saldo de una serie de hechos violentos que sacude al sur del Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz responsabilizó al Frente Gerónimo Galeano, de las disidencias de las FARC, por la suerte de varios ciudadanos y pidió al Gobierno nacional reforzar la seguridad en Ataco y sus corredores estratégicos.

La mandataria también solicitó el regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) al departamento. Según señaló, las primeras hipótesis apuntan a la minería ilegal como uno de los factores que estarían financiando las estructuras criminales que operan en la región, aunque esta relación deberá ser establecida por las autoridades competentes.

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Dos personas fueron halladas muertas en zona rural de Ataco

Los hechos se conocieron el 25 de octubre, cuando fueron encontrados sin vida Laura Ximena Quintero Soto, una adolescente de 16 años que cursaba grado once, y Arquímedes Perdomo González, de 25 años.

Los cuerpos fueron localizados en zona rural de Ataco, cerca de un puente entre las veredas Guacamayas y Mangas. De acuerdo con la información preliminar, ambos presentaban impactos de arma de fuego y tenían carteles en el pecho con señalamientos que los acusaban de presuntamente colaborar con una estructura armada ilegal.

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Hasta el momento, esas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente. El contenido de los mensajes y las circunstancias de los homicidios hacen parte de los elementos que deberán esclarecer los investigadores.

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Tres desaparecidos fueron encontrados muertos en el río Saldaña

La preocupación aumentó después de que cinco ciudadanos fueran reportados como desaparecidos en Ataco. Sus familiares comenzaron a buscar información sobre su paradero, mientras las autoridades adelantaban las primeras verificaciones.

El miércoles 28 de octubre fueron encontrados los cuerpos de Robinson Merchán, Darwin Soto y Duber Guluma Navarro en el río Saldaña, en jurisdicción de los municipios de Coyaima y Ortega. Los tres hombres hacían parte del grupo de ciudadanos que habían sido reportados como desaparecidos.

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Con estos hallazgos, el balance de la cadena de hechos violentos llegó a cinco personas asesinadas: dos encontradas inicialmente en zona rural de Ataco y tres localizadas posteriormente en el río Saldaña.

Desaparecidos en Tolima. Foto: suministrada.

Entretanto, Anderson Gutiérrez y José Albeiro Quintero continúan desaparecidos. Sus familias esperan información sobre su paradero y las circunstancias en las que desaparecieron.

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La Defensoría del Pueblo también pidió celeridad a las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones y esclarecer lo ocurrido.

Gobernadora responsabiliza al Frente Gerónimo Galeano

En medio de la crisis de seguridad, la gobernadora Adriana Matiz señaló al Frente Gerónimo Galeano, de las disidencias de las FARC, por la suerte de los ciudadanos inicialmente reportados como desaparecidos.

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“Responsabilizo directamente al Frente Gerónimo Galeano, de las disidencias de las FARC, por cualquier afectación a la vida o integridad de los jóvenes secuestrados en Ataco y de todos los ciudadanos de este municipio del Tolima. Este grupo debe responder por sus acciones de intimidación y violencia”, manifestó la mandataria en un pronunciamiento publicado en su cuenta de X.

Matiz también aseguró que solicitó a las autoridades actuar con diligencia para lograr el regreso de las personas que permanecen desaparecidas.

“He exigido a las autoridades competentes máxima diligencia, celeridad y compromiso para lograr el regreso de estos jóvenes sanos y salvos cuanto antes. Mi principio es inquebrantable, respeto absoluto por la vida, porque es sagrada y constituye un derecho fundamental”, agregó.

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Los señalamientos contra esta estructura armada corresponden al pronunciamiento de la gobernadora. La responsabilidad penal por los homicidios y las desapariciones deberá establecerse a partir de las investigaciones judiciales.

Minería ilegal, entre las hipótesis sobre la violencia en el sur del Tolima

La gobernadora sostuvo que los hechos registrados en los últimos días no serían un episodio aislado, sino que estarían relacionados con la expansión de las economías ilegales y la presencia de estructuras armadas en el sur del departamento.

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“Hoy hago un llamado urgente al Gobierno nacional. En tres días, cuatro personas han sido asesinadas en el sur del Tolima y tres más se encuentran desaparecidas. Esto es una masacre. Estamos regresando a épocas infames que creíamos superadas”, expresó Matiz.

La mandataria también advirtió que las primeras hipótesis apuntan a la minería ilegal como uno de los factores que estarían alimentando la violencia en la zona.

“Esto no es un hecho aislado. Las versiones preliminares apuntan a la minería ilegal que avanza descontrolada en Ataco, Chaparral y todo el sur del departamento, financiando estructuras criminales y sembrando violencia en nuestros municipios”, afirmó.

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Matiz cuestionó los resultados de las acciones adelantadas para contener a las organizaciones criminales y reclamó una respuesta más contundente de la Fuerza Pública.

“Llevamos meses dando vueltas en círculo, mientras los criminales siguen libres y nuestras fuerzas no logran resultados contundentes”, sentenció.

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Gobernadora pide militarizar Ataco y reforzar la Fuerza Pública

Ante el deterioro de la seguridad, Adriana Matiz pidió al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al ministro de Defensa adoptar medidas inmediatas para recuperar el control territorial en el sur del Tolima.

“Presidente, cuenta con todo nuestro respaldo, pero el Tolima no puede esperar más. Señor ministro de Defensa, le pido acciones, acciones inmediatas, militarizar Ataco y los corredores del sur del Tolima, reforzar la Fuerza Pública y devolver la FUDRA al departamento”, reclamó.

La solicitud busca aumentar la presencia militar en una zona donde la Gobernación advierte sobre el avance de las economías ilegales y la actuación de grupos armados. La mandataria aseguró que había advertido previamente sobre los riesgos de no fortalecer las operaciones de seguridad.

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“Lo he venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Si no pisábamos el acelerador con acciones contundentes de la Fuerza Pública y control territorial, íbamos a regresar a épocas nefastas. Hoy el tiempo me da la razón y duele”, afirmó.

La gobernadora cerró su pronunciamiento con un llamado a actuar antes de que se registren nuevos hechos violentos: “No esperemos otra tragedia para actuar. Hay que hacerlo ya, con contundencia”.

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Dos personas continúan desaparecidas en Ataco

Mientras la Gobernación insiste en la necesidad de reforzar la seguridad en el sur del Tolima, las autoridades deben establecer el paradero de Anderson Gutiérrez y José Albeiro Quintero, los dos ciudadanos que continúan desaparecidos.

Las investigaciones también deberán esclarecer las circunstancias de los cinco homicidios, determinar qué ocurrió con las personas inicialmente reportadas como desaparecidas y establecer si existe relación entre los distintos hechos violentos.