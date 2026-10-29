Cancillería reporta 256 colombianos muertos y 973 desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania

En la mañana de este jueves, la Cancillería colombiana reportó que a la fecha ha recibido información sobre 256 connacionales fallecidos y 973 desaparecidos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, de los fallecimientos reportados, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde Rusia. En cuanto a las desapariciones, 676 casos fueron reportados desde territorio ucraniano y 297 desde la Federación de Rusia. La entidad también informó que ha recibido 1.927 solicitudes de asistencia consular relacionadas con el conflicto: 1.013 asociadas con Rusia y 914 con Ucrania.

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La Cancillería aclaró que estas cifras corresponden a los reportes recibidos por sus canales diplomáticos y consulares, por lo que están sujetas a verificación y actualización; sin embargo, el Gobierno adelanta gestiones para hacer seguimiento a los casos, mantener comunicación con las familias y brindar orientación a los connacionales afectados.

El Ministerio reiteró que no promueve ni participa en el reclutamiento de ciudadanos para intervenir en conflictos armados internacionales. Además, aseguró que ha solicitado formalmente a las autoridades de Rusia y Ucrania adoptar medidas para evitar la vinculación de colombianos a sus fuerzas armadas.



"Desde la Cancillería continuamos adelantando las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para atender las solicitudes recibidas y brindar orientación y acompañamiento a los connacionales y sus familias", señaló Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

Mercenarios en la guerra Rusia - Ucrania Foto: AFP, referencia

El viceministro advirtió a los ciudadanos tener especial precaución sobre ofertas laborales en el exterior, especialmente aquellas relacionadas con actividades militares, de seguridad o de apoyo operativo, e invitó a los ciudadanos a verificar las condiciones y los riesgos antes de aceptar cualquier propuesta.

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La entidad recordó que no tiene competencia para cancelar contratos suscritos por particulares con fuerzas armadas extranjeras y reiteró el llamado a prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de los colombianos.

"La prevención es fundamental. Invitamos a los colombianos a informarse adecuadamente sobre los riesgos y las condiciones de estas ofertas antes de tomar decisiones que puedan comprometer su vida, seguridad e integridad", agregó el viceministro Roa.

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Finalmente, el Ministerio confirmó que remitió información a la Fiscalía General de la Nación sobre posibles mecanismos de captación y ofertas laborales engañosas, para que adelante las actuaciones que correspondan.