En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
El Tarra
Choque de trenes España
Museo Nacional
Flávio Bolsonaro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cancillería reporta 256 colombianos muertos y 973 desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania

Cancillería reporta 256 colombianos muertos y 973 desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania

A los ciudadanos se les advierte tener especial precaución sobre ofertas laborales en el exterior, especialmente aquellas relacionadas con actividades militares, de seguridad o de apoyo operativo.

ataque-rusia-ucrania-19-agosto.jpg
Al menos 27 muertos en un ataque ruso a un depósito cerca de Kiev
AFP
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

En la mañana de este jueves, la Cancillería colombiana reportó que a la fecha ha recibido información sobre 256 connacionales fallecidos y 973 desaparecidos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, de los fallecimientos reportados, 162 corresponden a información recibida desde Ucrania y 94 desde Rusia. En cuanto a las desapariciones, 676 casos fueron reportados desde territorio ucraniano y 297 desde la Federación de Rusia. La entidad también informó que ha recibido 1.927 solicitudes de asistencia consular relacionadas con el conflicto: 1.013 asociadas con Rusia y 914 con Ucrania.

Últimas noticias

Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas
Nación

Gobernadora Adriana Matiz pide militarizar el departamento: "El Tolima no puede esperar más"

Ministra-de-las-TIC.jpg
Nación

MinTIC exigirá devolver recursos no ejecutados en el programa Juntas de Internet del gobierno Petro

Publicidad

La Cancillería aclaró que estas cifras corresponden a los reportes recibidos por sus canales diplomáticos y consulares, por lo que están sujetas a verificación y actualización; sin embargo, el Gobierno adelanta gestiones para hacer seguimiento a los casos, mantener comunicación con las familias y brindar orientación a los connacionales afectados.

El Ministerio reiteró que no promueve ni participa en el reclutamiento de ciudadanos para intervenir en conflictos armados internacionales. Además, aseguró que ha solicitado formalmente a las autoridades de Rusia y Ucrania adoptar medidas para evitar la vinculación de colombianos a sus fuerzas armadas.

"Desde la Cancillería continuamos adelantando las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para atender las solicitudes recibidas y brindar orientación y acompañamiento a los connacionales y sus familias", señaló Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

Mercenarios en la guerra Rusia - Ucrania
Mercenarios en la guerra Rusia - Ucrania
Foto: AFP, referencia

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El viceministro advirtió a los ciudadanos tener especial precaución sobre ofertas laborales en el exterior, especialmente aquellas relacionadas con actividades militares, de seguridad o de apoyo operativo, e invitó a los ciudadanos a verificar las condiciones y los riesgos antes de aceptar cualquier propuesta.

Publicidad

La entidad recordó que no tiene competencia para cancelar contratos suscritos por particulares con fuerzas armadas extranjeras y reiteró el llamado a prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de los colombianos.

"La prevención es fundamental. Invitamos a los colombianos a informarse adecuadamente sobre los riesgos y las condiciones de estas ofertas antes de tomar decisiones que puedan comprometer su vida, seguridad e integridad", agregó el viceministro Roa.

Publicidad

Finalmente, el Ministerio confirmó que remitió información a la Fiscalía General de la Nación sobre posibles mecanismos de captación y ofertas laborales engañosas, para que adelante las actuaciones que correspondan.

Relacionados

Cancillería

Ministerio de Relaciones Exteriores

Guerra Rusia Ucrania

Publicidad

Publicidad

Publicidad