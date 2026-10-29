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MinTIC exigirá devolver recursos no ejecutados en el programa Juntas de Internet del gobierno Petro

La decisión se conoce tras un balance que reportó 353 juntas en operación y 20.143 hogares conectados, con corte al 30 de septiembre de 2026, cifras inferiores a las metas contractuales.

Ministra-de-las-TIC.jpg
MinTIC
Foto: Captura de pantalla video
Por: Javier Segura
|
Actualizado: 29 de oct, 2026

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) exigirá la devolución de los recursos públicos que no se ejecutaron en el programa Juntas de Internet y verificará en terreno cuáles instalaciones pueden funcionar bajo condiciones técnicas y financieras viables.

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La decisión se conoce tras un balance que reportó 353 juntas en operación y 20.143 hogares conectados, con corte al 30 de septiembre de 2026, cifras inferiores a las metas contractuales.

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Las Juntas de Internet son organizaciones comunitarias que administran redes de internet fijo para sus asociados y cobran una tarifa social para sostener el servicio. El programa fue creado durante el Gobierno de Gustavo Petro para llevar conectividad a zonas rurales y apartadas, donde las familias tienen dificultades para acceder a los servicios de los operadores tradicionales.

Según el informe presentado por el Gobierno, los contratos iniciales contemplaban la instalación de 810 juntas y conexiones para 70.864 hogares. Sin embargo, mediante modificaciones contractuales, la meta de hogares se redujo a 45.871, es decir, 24.993 menos, una disminución cercana al 35 %. De esa meta ajustada, solo 20.143 hogares tienen servicio: menos de la mitad de lo previsto.

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El balance también encontró deficiencias en la calidad de la conexión. Aunque los contratos contemplaban velocidades de descarga de 25 megabits por segundo (Mbps), la mayoría de los proyectos alcanza apenas 8 Mbps, menos de la tercera parte de lo acordado.

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En Caldas, donde se reportan 20 juntas, se anunció la devolución de 5.189 millones de pesos, una vez concluyan las reuniones y los análisis correspondientes. El Ministerio hará seguimiento para que el reintegro se concrete.

La entidad también revisará las instalaciones que puedan operar y exigirá el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Además, se comprometió a informar a las comunidades qué falta en cada proyecto, quién debe responder y qué condiciones se necesitan para garantizar la continuidad del servicio.

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El Gobierno sostuvo que buscará alternativas viables para las familias que siguen esperando la conexión y precisó que los recursos no ejecutados deberán ser reintegrados.

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