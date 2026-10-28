Piden sancionar a Miguel Ángel del Río por divulgar información del caso contra Álvaro Uribe

El abogado Jaime Granados, a cargo de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia sancionar al también abogado Miguel Ángel del Río Malo por haber divulgado información reservada de la investigación por las masacres de El Aro y La Granja y el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo en Antioquia.

En su carta, Granados señaló que el pasado 26 de octubre, Miguel Ángel del Río publicó en cuenta de X que la Fiscalía había decidido escuchar en declaración a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', y a Rodrigo Pérez Alzate, alias 'Julián Bolívar', dentro del proceso contra Uribe.

La Fiscalía 3 delegada ha decidido escuchar en declaración a los jefes paramilitares Alias Don Berna y Julián Bolívar en el proceso que se sigue en contra del Expresidente Uribe por las masacres del Aro, la Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Estaremos muy atentos. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) October 26, 2026

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Según Granados, la publicación reveló una decisión probatoria y la identidad de dos declarantes antes de que se practicaran las diligencias, información que no era pública y a la que Del Río tuvo acceso a ella por su condición de apoderado de la contraparte.

“Hay, además, una afectación específica al trámite de asistencia judicial internacional. La carta rogatoria mediante la cual este Despacho solicitó la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos de América pidió expresamente que la solicitud y su contenido fueran tratados ‘bajo estricta reserva confidencial’. La divulgación pública, por un sujeto procesal colombiano, de la decisión y de la identidad del declarante puede comprometer la gestión que la propia Fiscalía adelanta ante la autoridad extranjera y la autorización ya concedida por el centro de reclusión”, reseñó Granados como una de las posibles afectaciones.



Esto, considera el abogado del expresidente, fue una incumplimiento pues recordó que la Fiscalía había solicitado mantener bajo estricta reserva la información relacionada con las diligencias de cooperación judicial internacional y que la comunicación oficial sobre una de ellas llegó al correo de la defensa después de que el abogado publicara su mensaje en X.

Granados también afirma que no se trata de un episodio aislado. En septiembre, la defensa ya había presentado un memorial por una presunta divulgación anterior de información relacionada con diligencias del proceso.

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Entre las peticiones, la defensa solicita una multa de entre uno y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y que llame la atención a todos los involucrados para que se abstengan de divulgar información reservada, de lo contrario deberá ser reportado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que examine una posible falta disciplinaria.