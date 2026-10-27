Corte Suprema admite denuncia contra Pizarro y Petro por supuestos contratos por favores sexuales

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una denuncia contra la excongresista María José Pizarro y contra el expresidente Gustavo Petro, por hechos que habrían ocurrido cuando este último se desempeñaba como congresista.

La denuncia se relaciona con las declaraciones de Deicy Jiménez, una mujer que relató que se ofrecían contratos y puestos de trabajo a cambio de favores sexuales. Según su testimonio, esta práctica también se habría presentado durante el periodo en el que Petro estuvo en el Congreso.

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¿Quién asumirá el caso en la Corte Suprema?

El proceso quedará en manos del nuevo magistrado de la Sala de Instrucción, Javier Fernando Fonseca, quien deberá analizar la denuncia y determinar los pasos por seguir.

“Entiendo que las denuncias que se han hecho son por un tiempo en que fue congresista, eso es de conocimiento de la sala especial de institución de la Corte Suprema. ha llegado una información, habrá que esperar esa información que puede revelar a la persona, al magistrado que le correspondió ese caso que es el doctor Fonseca, ya mirará y qué actuaciones tomas y se amplía la denuncia, si llama a una versión, si se hace una vinculación formal, pero apenas está justo en esta etapa en el proceso investigativo, dependiendo del material que se tenga y la robustez de las pruebas ya el magistrado instructor mirará qué acción toma”, dijo, al respecto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis.



Gustavo Petro y Deicy Jiménez Foto: AFP y Semana

¿Qué dijo Deicy Jiménez?

Jiménez aseguró haber sido contratada en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Pizarro como parte de presuntos favores a mujeres que habrían prestado servicios sexuales a Gustavo Petro a cambio de contratos.

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La denunciante afirmó haber recibido un contrato por 34 millones de pesos para apoyar la gestión de la primera vicepresidencia del Senado, cargo que en ese momento ocupaba Pizarro, particularmente en asuntos relacionados con casos de violencia sexual. Según lo conocido, habría llegado al equipo por recomendación de Petro.

La respuesta de María José Pizarro

La exsenadora del Pacto Histórico reaccionó a los señalamientos y aseguró que nunca avalará una situación como la que se insinúa. Defendió su trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y afirmó que su compromiso con esas causas “no se negocia”.

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Pizarro calificó las acusaciones como “señalamientos sin fundamentos” y sostuvo que se trata de una estrategia para sacarla de la vida política. También arremetió contra los medios que difundieron la entrevista con la denunciante, a los que llamó “prensa amarillista y mercenaria”. Sin embargo, en su pronunciamiento la excongresista no desmintió haber contratado a Jiménez ni explicó el perfil por el cual la denunciante hizo parte de su equipo de trabajo.