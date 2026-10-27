A la cárcel empresario señalado de contrabando de textiles y lavado por $13.731 millones

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Abud Manopla Abadid, socio mayoritario de empresas importadoras de textiles, señalado de participar en un esquema de contrabando y lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de contrabando y lavado de activos por presuntas irregularidades en el ingreso de mercancías al país y operaciones financieras que habrían permitido dar apariencia de legalidad a más de 13.731 millones de pesos.

La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, permitió documentar el ingreso de 21 contenedores con textiles procedentes de China y Panamá. Según el ente acusador, las operaciones se habrían realizado mediante maniobras de subvaloración, falsa clasificación arancelaria y diferencias entre los productos declarados y los que ingresaban al territorio nacional.

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Durante diferentes procedimientos adelantados en Cartagena, Bolívar, y Buenaventura, Valle del Cauca, las autoridades aprehendieron mercancías avaluadas en cerca de 6.000 millones de pesos. Estos hallazgos hacen parte de los elementos recopilados por los investigadores para establecer cómo habría operado el esquema y de qué manera se habrían evadido los controles aduaneros.

El análisis de los movimientos financieros y cambiarios también permitió identificar diferencias entre los valores reportados por las importaciones y los pagos internacionales. A esto se sumaron posibles incrementos patrimoniales injustificados e ingresos que no habrían sido declarados.



De acuerdo con la investigación, a través de seis sociedades se habría buscado ocultar y canalizar recursos por más de 13.731 millones de pesos, mediante operaciones que presuntamente pretendían dar apariencia de legalidad a dineros de origen ilícito.