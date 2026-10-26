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Blu Radio  / Judicial  / Tribunal de Estados Unidos archivó el caso contra el Grupo Aval por Ruta del Sol II

Tribunal de Estados Unidos archivó el caso contra el Grupo Aval por Ruta del Sol II

El Departamento de Justicia confirmó el cumplimiento de los compromisos pactados en 2023 por la filial del Grupo Aval, informó el conglomerado.

Odebrecht
Odebrecht
Foto: AFP
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

Un tribunal de Estados Unidos ordenó el archivo del caso relacionado con el proyecto Ruta del Sol Sector II, luego de que la compañía cumpliera las obligaciones establecidas en un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

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La decisión se produjo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por terminado el acuerdo de enjuiciamiento diferido que había suscrito con la empresa en agosto de 2023, de acuerdo a lo informado por el Grupo Aval en un comunicado.

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El caso estuvo relacionado con el proyecto Ruta del Sol Sector II y con disposiciones sobre contabilidad y controles internos.

En Estados Unidos, las empresas pueden ser consideradas responsables por determinadas actuaciones de sus empleados. En este caso, el Departamento de Justicia procesó asuntos relacionados con el cumplimiento de las normas contables y los mecanismos de control interno.

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Grupo Aval.
Foto: Blu Radio.

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El acuerdo de enjuiciamiento diferido tenía una duración de tres años y establecía una serie de compromisos que Corficolombiana debía cumplir. Según las condiciones pactadas, si la compañía atendía todas sus obligaciones y no reincidía, los cargos penales serían desestimados.

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El grupo empesarial precisa que la decisión de las autoridades estadounidenses se tomó tras confirmar que Corficolombiana cumplió plenamente los compromisos asumidos.

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