En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Bombardeo en Catatumbo
Papa en Latinoamérica
Espionaje DNI

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Ruta del Sol

Ruta del Sol

Odebrecht
Judicial

Tribunal de Estados Unidos archivó el caso contra el Grupo Aval por Ruta del Sol II

indigena arhauaco.jpg
Caribe

Indígenas arhuacos bloquean paso por importante vía en el Cesar; reclaman a Mininterior

Ruta del Sol Colombia
Nación

Luego de 15 años, la ANI ganó la multimillonaria pelea por la Ruta del Sol

Masacre en Barrancabermeja.jpg
Santanderes

¿Quién está detrás de la masacre de tres venezolanos en la Ruta del Sol? Esto se sabe

Troncal del Magdalena 2
Economía

Inicia construcción de megavía en Colombia: costará $3,6 billones

FOTO PEAJE PROTESTA.jfif
Santanderes

Denuncian vandalismo contra peaje de Sabana de Torres; manifestantes desmiente acusación

Fiscalía General de la Nación
Primicia
Nación

Odebrecht: a juicio 16 exfuncionarios de la ANI por irregularidades en la Ruta del Sol II

Inmensas rocas cayeron sobre Ruta del Sol entre El Korán y Guaduas, en Cundinamarca
Cundinamarca

Derrumbe entre El Korán y Guaduas, en Cundinamarca: así avanza la recuperación de la vía

Inmensas rocas cayeron sobre Ruta del Sol entre El Korán y Guaduas, en Cundinamarca
Cundinamarca

Fuerte video muestra cómo quedó la Ruta del Sol entre El Korán y Guaduas, en Cundinamarca

BLU Radio // Ruta del sol 2 // Foto: Facebook Ruta del Sol II S.A.
Judicial

Fiscalía acusa a exfuncionarios de la ANI por irregularidades en contrato Ruta del Sol II

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad