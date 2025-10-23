Indígenas arhuacos bloquean paso por importante vía en el Cesar; reclaman a Mininterior

Desde las 5 de la mañana de este jueves fue bloqueado el paso entre Barranquilla y Valledupar, por la Ruta del Sol, a la altura de la entrada al municipio de Pueblo Bello, por una manifestación de cientos de miembros del resguardo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Los indígenas decidieron tomarse las vías de hecho, ante lo que consideran que fue un incumplimiento por parte del gobierno a la autonomía en los procesos de elección de su autoridad tradicional, pues el pasado 10 de octubre fue emitida una resolución por parte del Ministerio del Interior en la que fue designado Zarwawiko Torres como gobernador del cabildo Arhuaco, en cumplimiento de la Sentencia SU-419 de 2024.

Se trata de un conflicto que inició en el pueblo arhuaco desde agosto de 2020, luego de que se realizara una asamblea de la que salió ganador Zarwawiko Torres. Sin embargo, esta elección es reclamada como ilegítima porque en el encuentro solo participaron 19 de las 60 comunidades de este resguardo, debido a que el país vivía las restricciones por el COVID-19. Esto llevó a que un gran número de indígenas reclamaran que debía ser convocada de nuevo la elección, lo que tiene al pueblo arhuaco sumido en una división interna.

Entre los afectados por la manifestación de este jueves hay docentes que intentan llegar a sus puestos de trabajo en colegios y también transportadores de carga, quienes aún no tienen claridad sobre el momento en el que se levantará la protesta.



"Los manifestantes exigen la presencia del Ministro del Interior, según informan, enviado por Armando Benedetti, para resolver problemas pendientes entre el Gobierno y las comunidades indígenas", informan las autoridades a propósito de los acercamientos realizados para establecer una mesa de diálogo.

Ante esto, el tránsito se encuentra interrumpido, pero le están recomendando a los viajeros tomar vías alternas.