Van 16 menores aprehendidos este año por asesinatos en área metropolitana de Barranquilla

Cada vez son más los menores de edad involucrados en delitos de alto impacto como homicidios, robos o extorsiones en el área metropolitana de Barranquilla, donde algunos empiezan viéndose inmersos en pandillas y terminan siendo instrumentalizados por bandas criminales hasta que deben enfrentar a la justicia.

Muestra de lo anterior son las recientes detenciones registradas en los municipios de Soledad y Malambo, donde fueron aprehendidos dos adolescentes requeridos por homicidio y tentativa de homicidio.

De acuerdo con información entregada por la Policía, el primer detenido es señalado por la agresión de otro adolescente, ocurrida el pasado 23 de julio, en el municipio de Malambo. El segundo aprehendido, a su vez, es requerido por la justicia como presunto responsable del asesinato de un joven, el pasado 18 de octubre, en Soledad. Ambos casos corresponden a ataques perpetrados con arma blanca.

Al respecto, el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, llamó la atención sobre los jóvenes vinculados a delitos graves en este territorio.



"Con estos dos casos, ya son 16 menores los que han sido aprehendidos en lo que va corrido de este año por hechos que atentan contra la vida y la integridad", indicó el oficial.

El oficial sostuvo que existen suficientes elementos materiales probatorios que permitieron vincular a los jóvenes con los hechos delictivos, asegurando su judicialización y el avance de las investigaciones.

“Con estos procedimientos reafirmamos nuestro compromiso en la protección de la vida y la seguridad ciudadana. Seguiremos desarrollando operativos focalizados para garantizar la convivencia y prevenir hechos violentos que afecten la tranquilidad de la comunidad”, dijo.

Justamente uno de los objetivos planteados en torno a las negociaciones que buscan entablar las bandas delincuenciales de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ con el Gobierno Nacional es sacar a niños, niñas y adolescentes del mundo criminal, donde día a día esos menores son instrumentalizados.