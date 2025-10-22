Desplome de un techo en Barranquilla deja a familia damnificada y a una niña lesionada

Tres días a la intemperie completa la familia Ojito Bastidas en el sur de Barranquilla, luego de que la cubierta de su casa colapsó sobre ellos en medio de la noche y bajo un intenso aguacero que arruinó sus enseres por completo.

Al parecer, el techo de la vivienda se encontraba deteriorado y las lluvias de esta semana, que han caído acompañadas de fuertes vientos, terminaron de debilitar la estructura, al punto que esta cedió y cayó encima de sus ocupantes.

Gabriela Ojito, una de las sobrevivientes de esta emergencia, contó que en medio del colapso solo intentó proteger a sus dos nietos, un bebé año y medio y una niña de 6 años; sin embargo, esta última quedó atrapada entre varios barrotes y sufrió un golpe en la cabeza por la que tuvo que ser trasladada a una clínica de la ciudad.

"El techo se nos cayó todo. Yo estaba con mis dos nietos y, entonces, por intentar cubrir a los niños, me subí encima de ellos para que no les cayera todo el techo, para que no les fuera pasar algo, pero la niña sí salió afectada, porque a ella le cayó un listón, un palo, pero gracias a Dios no pasó mayores", contó.



"Yo fui la que recibí todas las tejas en mi espalda y en la cabeza. Fui al médico y me dijeron que tengo un esguince y golpes en varias partes", agregó.

Tanto Gabriela como su nieta fueron dadas de alta tras recibir atención médica. La niña, aunque sufrió un hematoma, se recupera satisfactoriamente, no obstante, la emergencia no cesa para esta familia que ha quedado damnificada.

"En sí perdimos todo, los abanicos, el televisor, los colchones, todo, porque el techo y las paredes se cayeron, entonces todo se nos dañó. Quedamos en el aire y unos vecinos son los que nos están dando alojo para dormir, pero necesitamos más ayudas, cualquier persona que nos pueda ayudar con cualquier cosa o material, nosotros lo agradecemos", expresó la mujer.