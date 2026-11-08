¡Un pasajero inesperado! Jóvenes fueron grabados paseando un león en su camioneta

La presencia de un cachorro de león africano en una camioneta roja sorprendió a habitantes de Aguascalientes, México. El recorrido del animal por las calles del municipio quedó registrado en video y llamó la atención de las autoridades, que posteriormente localizaron el vehículo e intervinieron a sus ocupantes.

El ejemplar tenía aproximadamente ocho meses de edad y era transportado en una camioneta Ford F-150. Según la información conocida, tres hombres se movilizaban en el automotor cuando fueron ubicados por integrantes de la Policía.

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La intervención se produjo en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte. Durante el procedimiento, los agentes solicitaron a los ocupantes los documentos que acreditaran la procedencia legal del felino y los permisos necesarios para tenerlo bajo su cuidado.

¿Por qué detuvieron a los tres hombres que paseaban al león?

Los tres ocupantes del vehículo, de 21, 22 y 29 años, no consiguieron demostrar que la posesión del cachorro cumpliera con los requisitos legales ni presentaron autorizaciones para su traslado.

Ante la falta de documentación, los policías procedieron a detenerlos y trasladarlos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

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Por ahora, no se ha establecido cómo llegó el cachorro a manos de los tres hombres ni cuánto tiempo llevaba bajo su cuidado.

¿Qué pasó con el cachorro de león después del operativo?

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Tras el procedimiento policial, el felino quedó bajo la responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entidad que asumió su resguardo.

La autoridad ambiental deberá hacer seguimiento a las condiciones del animal y a su situación, luego de que fuera encontrado mientras era transportado en un vehículo particular.

El caso también dejó varias preguntas pendientes sobre la procedencia del ejemplar. Entre ellas, las circunstancias en las que los hombres consiguieron al cachorro y las razones por las que lo llevaban por las calles de Aguascalientes.

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Tampoco se ha precisado hacia dónde se dirigían cuando fueron interceptados por los integrantes del Grupo Motorizado Centauro.