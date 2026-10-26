En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Luiz Inácio Lula da Silva
Deicy Jiménez
Gustavo Petro
María Corina Machado
Fenómeno de El Niño

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Magistrado Ramelli dice que ley de sometimiento tiene similitudes a la JEP y cuestiona otros puntos

Magistrado Ramelli dice que ley de sometimiento tiene similitudes a la JEP y cuestiona otros puntos

El presidente de la JEP advirtió que el proyecto contempla descuentos por acciones restaurativas que ya existen en la justicia transicional y cuestionó cómo se garantizarán la verdad sobre los crímenes y la participación activa de las víctimas.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; Alejandro Ramelli, durante una intervención en el tribunal.
Presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
Foto: JEP
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, cuestionó el proyecto de ley de sometimiento que avanza en el Congreso, al advertir que varios de los beneficios contemplados en la iniciativa ya existen en los mecanismos de justicia transicional, como las colonias agrícolas y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Ramelli señaló que le llamó la atención encontrar en el proyecto descuentos en las sanciones por la realización de acciones restaurativas, entre ellas actividades relacionadas con la búsqueda de desaparecidos y el desminado, que también hacen parte del trabajo que desarrolla la JEP.

Últimas noticias

Hollman Morris.
Judicial

Fiscalía solicita imputación contra Hollman Morris por presunto acto sexual violento

Leonidas Bustos, expresidente de Corte Suprema, vinculado cartel de la toga
Judicial

Sin tratado de extradición con Canadá, hay vías para traer a Leonidas Bustos: Corte Suprema

Publicidad

“Y la sorpresa mía es que encontré descuentos por acciones restaurativas, y me llamó mucho la atención”, afirmó el presidente de la jurisdicción, al referirse a los beneficios que podrían recibir quienes se sometan a las condiciones establecidas en la nueva ley.

El magistrado cuestionó qué diferencias existirían entre esos beneficios y los mecanismos de justicia restaurativa que aplica la JEP: “Entonces, dicen, ¿es para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas? ¿Y cuál es la diferencia con la JEP?”, preguntó.

Magistrado Alejandro Ramelli, nuevo presidente de la JEP
Magistrado Alejandro Ramelli, nuevo presidente de la JEP
Foto: JEP

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Otro de los reparos de Ramelli tiene que ver con el alcance de la verdad que deberán aportar los grupos que se sometan a la ley. Aunque consideró positivo que entreguen información sobre laboratorios, rutas del narcotráfico y otras actividades ilegales, insistió en que también deben esclarecerse los demás crímenes cometidos.

Publicidad

“¿Y dónde está la verdad frente a las víctimas?”, cuestionó el presidente de la JEP, al señalar que no encontró suficientemente clara la participación de las víctimas dentro del proyecto de sometimiento.

El presidente de la JEP también llamó la atención sobre el hecho de que la iniciativa reúna en un mismo marco a distintos grupos armados y organizaciones que podrían someterse a la justicia. En ese contexto, planteó interrogantes sobre las condiciones que deberán cumplir y la verdad que tendrán que entregar, más allá de la información relacionada con el narcotráfico.

Publicidad

Finalmente, el presidente de la JEP advirtió que es necesario aclarar cómo se garantizará la participación activa de las víctimas y qué diferencias tendrá el modelo de sometimiento frente a la justicia transicional. Sus cuestionamientos se conocen mientras el proyecto avanza hacia su discusión en la plenaria del Congreso.

Relacionados

Ley de sometimiento

Alejandro Ramelli

JEP

Publicidad

Publicidad

Publicidad