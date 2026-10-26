Magistrado Ramelli dice que ley de sometimiento tiene similitudes a la JEP y cuestiona otros puntos

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, cuestionó el proyecto de ley de sometimiento que avanza en el Congreso, al advertir que varios de los beneficios contemplados en la iniciativa ya existen en los mecanismos de justicia transicional, como las colonias agrícolas y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Ramelli señaló que le llamó la atención encontrar en el proyecto descuentos en las sanciones por la realización de acciones restaurativas, entre ellas actividades relacionadas con la búsqueda de desaparecidos y el desminado, que también hacen parte del trabajo que desarrolla la JEP.

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“Y la sorpresa mía es que encontré descuentos por acciones restaurativas, y me llamó mucho la atención”, afirmó el presidente de la jurisdicción, al referirse a los beneficios que podrían recibir quienes se sometan a las condiciones establecidas en la nueva ley.

El magistrado cuestionó qué diferencias existirían entre esos beneficios y los mecanismos de justicia restaurativa que aplica la JEP: “Entonces, dicen, ¿es para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas? ¿Y cuál es la diferencia con la JEP?”, preguntó.



Magistrado Alejandro Ramelli, nuevo presidente de la JEP Foto: JEP

Otro de los reparos de Ramelli tiene que ver con el alcance de la verdad que deberán aportar los grupos que se sometan a la ley. Aunque consideró positivo que entreguen información sobre laboratorios, rutas del narcotráfico y otras actividades ilegales, insistió en que también deben esclarecerse los demás crímenes cometidos.

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“¿Y dónde está la verdad frente a las víctimas?”, cuestionó el presidente de la JEP, al señalar que no encontró suficientemente clara la participación de las víctimas dentro del proyecto de sometimiento.

El presidente de la JEP también llamó la atención sobre el hecho de que la iniciativa reúna en un mismo marco a distintos grupos armados y organizaciones que podrían someterse a la justicia. En ese contexto, planteó interrogantes sobre las condiciones que deberán cumplir y la verdad que tendrán que entregar, más allá de la información relacionada con el narcotráfico.

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Finalmente, el presidente de la JEP advirtió que es necesario aclarar cómo se garantizará la participación activa de las víctimas y qué diferencias tendrá el modelo de sometimiento frente a la justicia transicional. Sus cuestionamientos se conocen mientras el proyecto avanza hacia su discusión en la plenaria del Congreso.