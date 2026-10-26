Fiscalía solicita imputación contra Hollman Morris por presunto acto sexual violento

La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de audiencia de formulación de imputación contra el exgerente de RTVC Hollman Felipe Morris Rincón, por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva. La diligencia fue programada para el próximo 17 de noviembre.

Los hechos que son materia de investigación ocurrieron en diciembre de 2011, fuera de Colombia, y están relacionados con presuntos actos de carácter sexual que se habrían realizado sin el consentimiento de la víctima. De acuerdo con la información del caso, las conductas investigadas se enmarcarían en un contexto de violencia basada en género y habrían afectado la libertad y la integridad sexual de la persona denunciante.

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Con la radicación de la solicitud, la Fiscalía busca que se adelante la audiencia en la que se comunicarán formalmente a Morris Rincón los hechos jurídicamente relevantes que sustentan la imputación y la calificación jurídica provisional de la conducta investigada.

Hollman Morris Foto: @hollman.morris

El delito por el que se solicita la audiencia es acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva. La diligencia está prevista para el 17 de noviembre, fecha en la que se conocerán los términos de la imputación que formule el ente acusador. Los hechos investigados corresponden a diciembre de 2011 y habrían ocurrido fuera del país.