Sin tratado de extradición con Canadá, hay vías para traer a Leonidas Bustos: Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, confirmó que continúan las gestiones para lograr la extradición a Colombia del exmagistrado José Leonidas Bustos, condenado por el escándalo del Cartel de la Toga y quien reside en Canadá desde 2019.

Lenis explicó que, aunque Colombia y Canadá no tienen un tratado de extradición, existen mecanismos que podrían permitir su regreso al país. Por esta razón, la Sala Penal ha insistido ante el Gobierno nacional para que avance en los trámites a través de la Cancillería.

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“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha insistido al Gobierno nacional para que, a través de la Cancillería, haga los trámites que correspondan para lograr la extradición del exmagistrado Leonidas Bustos”, señaló Lenis.

El magistrado agregó que Colombia podría acudir al principio de reciprocidad, teniendo en cuenta que el país ha extraditado a Canadá a personas que no habían sido solicitadas por sus autoridades. Con este mecanismo, esperan obtener una respuesta similar del Gobierno canadiense.



Sobre los avances, el presidente de la Corte, Lenis, indicó que se adelantan verificaciones solicitadas por la Cancillería, entre ellas, establecer la ubicación actual de Bustos en Canadá.

Además, confirmó que contra el exmagistrado continúa activa una circular roja de Interpol para facilitar su localización.

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El presidente de la Corte también se refirió al impacto del caso en la justicia colombiana y lamentó que Bustos hubiera ocupado la presidencia de esa corporación antes de ser condenado por hechos de corrupción.

“Fue un momento muy doloroso para la justicia, que alguien que fue elegido como presidente de la Corte haya deshonrado esa dignidad. Pero es un ejemplo de que la justicia estuvo ahí para responderle al país y sancionar esos actos de corrupción”, afirmó Lenis.

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El Cartel de la Toga operó entre 2012 y 2017 y buscaba cobrar dinero a cambio de interferir en investigaciones penales contra congresistas señalados de tener vínculos con grupos paramilitares. Justamente, Bustos fue condenado por concierto para delinquir y cohecho propio, en uno de los mayores escándalos de corrupción que ha golpeado a la justicia colombiana.