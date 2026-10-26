A la cárcel coronel (r) por presunta agresión sexual y asesinato de dos hermanas en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación impuso medida de detención preventiva en establecimiento carcelario al coronel en retiro del Ejército Nacional Wilson Humberto Velandia Serrano, señalado de participar presuntamente en el secuestro, la agresión sexual, la tortura, el homicidio y la desaparición forzada de dos hermanas de 19 y 17 años en el municipio de Granada, Antioquia, en febrero de 2003.

La decisión se adoptó en el marco de las investigaciones priorizadas por crímenes relacionados con estructuras paramilitares. De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron entre el 21 y el 22 de febrero de 2003, cuando integrantes del Frente Batallas del Santuario, del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), retuvieron a las dos jóvenes en la plaza principal del municipio y las trasladaron a una vivienda.

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Según la investigación, al lugar habría llegado Velandia Serrano, quien para entonces era teniente del Batallón de Artillería N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. La Fiscalía señala que el oficial habría llevado a la adolescente de 17 años hasta un baño, donde presuntamente la agredió sexualmente, mientras su hermana era sometida a vejámenes por otros hombres. Las conductas de violencia sexual presuntamente también habrían involucrado al uniformado.

Las dos hermanas habrían sido golpeadas y amenazadas, en medio de señalamientos sobre supuestos vínculos con otro grupo armado ilegal. Las evidencias recopiladas por los investigadores indican que Velandia Serrano presuntamente habría ordenado a integrantes de la estructura paramilitar asesinarlas y sepultar sus cuerpos en un cerro.



La investigación también apunta a que, años después, el entonces oficial habría dispuesto la exhumación de los cuerpos con el propósito de impedir que fueran encontrados.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ordenó la captura del coronel retirado. La orden fue materializada por unidades de la Sijín de la Policía Nacional en Medellín, Antioquia.

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Posteriormente, Velandia Serrano fue vinculado al proceso mediante diligencia de indagatoria como posible responsable de los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.

La actuación se adelanta bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000. La medida de detención preventiva fue adoptada por la posible participación del oficial retirado en los hechos investigados, que involucran graves violaciones a los derechos humanos contra las dos jóvenes en el contexto de la violencia paramilitar en Antioquia.