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Mintic cancela proyecto de fibra óptica en Amazonas, alertando por presuntos sobrecostos

La ministra TIC, Alexandra Falla, advierte que el proyecto evidenció incertidumbres financieras.

Fibra óptica.
Fibra óptica.
Suministrada.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

La ministra de las Comunicaciones y Tecnología, Alexandra Falla, anunció la cancelación del proyecto de fibra óptica para la Amazonía. Una iniciativa que viene del Gobierno Petro y buscaba la implementación de una red de fibra óptica subfluvial y terrestre para la región.

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“El proyecto había sido diseñado inicialmente por $683.000 millones, según el CONPES 4167 de 2025. En 2026, el valor fue incrementado en un 67,1 % frente a lo inicialmente planeado, conforme al CONPES 4195 de 2026. La autorización de vigencias futuras fue expedida el 4 de agosto de 2026”, explicaron desde el Mintic.

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Foto: referencia, Flow

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La ministra Falla venía haciendo seguimiento a este proceso, tanto a nivel administrativo como jurídico, para tomar una decisión frente al tema y, para ello, estableció un equipo especializado para estudiar a profundidad esta licitación.

“Este proyecto evidenció incertidumbres financieras y estimaciones preliminares que podrían traducirse en graves riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva. Todo esto fue tenido en cuenta por la ministra a la hora de cancelar este proyecto”, advierten desde el Mintic.

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