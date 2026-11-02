El presidente Abelardo De La Espriella reunió a su gabinete en Barranquilla

En Barranquilla el presidente Abelardo De La Espriella reunió a su gabinete en la sede presidencial alterna del Batallón Paraíso. El encuentro con los ministros y otros altos funcionarios se concentró, entre otros temas, en coordinar la agenda legislativa de cara a la recta final del año.

En sus redes sociales el mandatario dio a conocer la reunión que sostuvo este domingo con sus ministros y otros altos funcionarios del Gobierno en la sede Presidencial alterna, en el norte de la capital del Atlántico.

Publicidad

“Domingo de trabajo junto al gabinete de la Patria Milagro. Trabajamos sin descanso, con compromiso y resultados, por el futuro de Colombia”, escribió De La Espriella.

Teniendo en cuenta la apretada agenda legislativa en el tramo final del año, el encuentro giró, entre otros temas, en buscar en el Senado y la Cámara de Representantes la aprobación de la Ley de Sometimiento a la Justicia y la Ley de Rescate Económico, que son vitales para el Gobierno.



Sobre este último proyecto de ley, Presidencia de la República argumentó en una publicación en la red social X, que la Ley de Rescate Económico propone que el Estado asuma el 70% del ajuste, devolver el IVA a 19 millones de colombianos y reducir el impuesto de renta empresarial al 31% desde 2028.

Agregó que también “protege los recursos de salud, pensiones, educación básica y agua potable para recuperar la estabilidad económica del país”.