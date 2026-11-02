En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Atentado Planadas
Avión en Florida
Murió Antonio Navarro Wolff
Posible caso de ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / El presidente Abelardo De La Espriella reunió a su gabinete en Barranquilla

El presidente Abelardo De La Espriella reunió a su gabinete en Barranquilla

“Trabajamos sin descanso, con compromiso y resultados”, escribió el mandatario en sus redes sociales sobre el encuentro con los ministros en la sede presidencial del Batallón Paraíso.

Reunión del presidente De La Espriella con sus ministros en Barranquilla
Captura del video que muestra el encuentro con los ministros, que el presidente Abelardo De La Espriella publicó en redes sociales.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

En Barranquilla el presidente Abelardo De La Espriella reunió a su gabinete en la sede presidencial alterna del Batallón Paraíso. El encuentro con los ministros y otros altos funcionarios se concentró, entre otros temas, en coordinar la agenda legislativa de cara a la recta final del año.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

En sus redes sociales el mandatario dio a conocer la reunión que sostuvo este domingo con sus ministros y otros altos funcionarios del Gobierno en la sede Presidencial alterna, en el norte de la capital del Atlántico.

Últimas noticias

Puente Pumarejo
Caribe

Intensifican la búsqueda de un menor desaparecido en el río Magdalena

Operativos de la Policía en Barranquilla
Caribe

Barranquilla: 18 capturas y 50 motos inmovilizadas en celebración de Halloween

Publicidad

“Domingo de trabajo junto al gabinete de la Patria Milagro. Trabajamos sin descanso, con compromiso y resultados, por el futuro de Colombia”, escribió De La Espriella.

Teniendo en cuenta la apretada agenda legislativa en el tramo final del año, el encuentro giró, entre otros temas, en buscar en el Senado y la Cámara de Representantes la aprobación de la Ley de Sometimiento a la Justicia y la Ley de Rescate Económico, que son vitales para el Gobierno.

Sobre este último proyecto de ley, Presidencia de la República argumentó en una publicación en la red social X, que la Ley de Rescate Económico propone que el Estado asuma el 70% del ajuste, devolver el IVA a 19 millones de colombianos y reducir el impuesto de renta empresarial al 31% desde 2028.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Agregó que también “protege los recursos de salud, pensiones, educación básica y agua potable para recuperar la estabilidad económica del país”.

Relacionados

Noticias de hoy

Abelardo De La Espriella

Barranquilla

Presidencia de la República

Atlántico

Publicidad

Publicidad

Publicidad