En menos de 72 horas, el presidente Abelardo De La Espriella tuvo que sacar de su gobierno a dos funcionarios que él mismo había elegido. El pasado viernes aceptó la renuncia, que él mismo había pedido, de Jaime Andrés Uribe a la gerencia del Fondo Milagro, y el domingo anunció en su red social X que Jaime Vives Pinedo "tiene que irse" de la presidencia de Coljuegos. Esa misma noche, en la alocución por sus cien días de gobierno, anunció que desiste de la propuesta de cobrar IVA a alimentos como el café, el azúcar y algunas frutas, uno de los puntos más polémicos de su propia ley de rescate económico o reforma tributaria.

Cada caso tiene una explicación. Pero en conjunto dejan una pregunta que el Gobierno no ha respondido: ¿por qué tantas decisiones tienen que corregirse después de tomadas y no antes?

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El caso del Fondo Milagro es tal vez el más sensible, porque estamos hablando de la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Jaime Andrés Uribe salió del cargo tras conocerse que su sueldo iba a ser de 39 millones de pesos mensuales y que la nómina inicial del fondo sumaba cerca de 765 millones de pesos al mes, según respuestas a derechos de petición de congresistas, mientras se excusaba de nuevo de asistir a la sesión del Congreso que sigue la atención de los damnificados. El jueves 12 el presidente dijo que esos salarios no se compadecían con su directiva de austeridad y ordenó reversarlos. Al día siguiente salió el gerente.

El caso de Coljuegos es incómodo para la Casa de Nariño. Según lo reveló La Silla Vacía, Jaime Vives se matriculó el 18 de agosto en una especialización de la Universidad del Magdalena, al día siguiente le homologaron el 88 % de los créditos y el 8 de septiembre recibió el diploma, el posgrado que le exigía el cargo. El problema es que el decreto de nombramiento lo firmaron el presidente y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, el 1 de octubre, tres semanas después del grado. "No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético", escribió el presidente.



Pero la lista tiene reversazos previos: el primero de octubre el presidente ordenó revertir un alza de 46 pesos en el galón de gasolina que un día antes había anunciado su ministra de Minas y Energíay explicó que se había enterado después. Antes se habían caído nombramientos ya anunciados, como el de Carlos Eduardo Sepúlveda en Planeación Nacional y el de Hannah Escobar en el Ministerio de Salud, que duró dos días. El 10 de noviembre revocó la designación de Camilo Noguera en el ICANH por un cambio de manual de funciones hecho a espaldas de la ministra de Cultura.

A estos casos se suman la salida de Rodrigo Lara del ministerio del Interior, Carlos René Montoya, presidente de Colpensiones, Ricardo Valencia de la dirección del DANE, del capitán Germán Miranda del cuerpo de bomberos, de Iván Sánchez del ADRES, de Germán Calderón España de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y de Elizabeth Blandón del Icfes.

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Hay que ser justos: rectificar es sano, y es preferible un presidente que corrige a uno que se atrinchera, pero es perjudicial que no haya estabilidad en el ejercicio de gobierno, el cual requiere continuidad de sus políticas.